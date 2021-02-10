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精彩回顧／馮世寬秒脫西裝要幹架圈粉　2天創下7360筆網路討論度

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委鄭天財去年11月在立法院質詢時，抨擊退輔會主委馮世寬未將應繳納的800多萬元還給原住民，還氣到拿起桌上咖啡潑向馮世寬，馮世寬一氣之下秒脫西裝，準備上前幹架。這段質詢畫面釋出後，許多網友歪樓，被馮世寬圈粉，更在2天內創下7360筆網路討論熱度。

馮世寬赴立法院外交及國防委員會，就「110年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」進行報告，並備詢。

鄭天財質詢時表示，退輔會所屬各榮民醫院招標的勞動合作社中，有原住民軍人在退伍後從事勞務合作社得標，在履約期間中，照服員的勞健保、退休金以及營業稅金的費用，被退輔會苛扣近2000萬，導致廠商期滿後無法重新招標，雙方爭議透過訴訟處理，法院認定退輔會應給相關費用，但退輔會不付錢還利用公帑請律師提起上訴，「欺負原住民到這樣」。

馮世寬聽聞「欺負原住民」後，對鄭天財說「你說欺負原住民是不對的，退輔會管轄的參山國家管理處工作人員都是原住民」。鄭天財轉而質詢有關長照議題後，隨即批評退輔會對原住民的廠商扣錢，「一直扣、扣、扣，扣到人家無法參與投標」，馮世寬回擊是廠商違法，「他們欠我們八百多萬，我們怎麼付他的錢」。

▲▼外交國防委員會，鄭天財、馮世寬爭執。（圖／攝影中心攝）

▲鄭天財、馮世寬爆發爭執。（圖／攝影中心攝）

鄭天財聽到馮世寬的說法後，批評「這種話也說得出來」，馮世寬聲稱「我怎麼說不出來，我這是據理力爭」，鄭天財講完「你不講這句話我還不會生氣」隨即拍桌，並從質詢台走向備詢台欲推擠馮世寬，馮世寬也秒脫西裝外套，隨即在旁人的攔阻下將雙方架開。

會後馮世寬受訪時表示，「他今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣」。隔日馮世寬受訪回應事發當下想法，自己是運動員，會盡力做好自己扮演的角色，「但當我連配角都當不下去時，其他的就是自然的反應」。

這段質詢影片在PTT上掀起熱烈討論，網友紛紛表示「一秒脫西裝」、「脫西裝帥氣！」、「那個西裝真的脫得瀟灑霸氣」、「帥啊大鵬超過一百分」、「大鵬真的帥欸 外套脫掉直接要上去幹了」、「超帥的脫外套」、「馮世寬脫衣那一幕真的是殺氣騰騰」、「這個脫外套有帥」、「秒脫西裝，姑且不論他的立場論點，真的帥爆」、「大鵬身材依他那年齡不錯耶」、「馮世寬看起來就會贏的樣子」、「帶過兵什麼沒見過，會怕你！」、「這才是軍人本色」。

根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查顯示，馮世寬在質詢槓上鄭天財之後，聲量快速竄高至7360筆排行第14名，而鄭天財週聲量雖沒擠進前50名，但單日網路聲量飆升至1196筆。

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