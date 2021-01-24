馮世寬自爆交過100個女友！大秀6塊肌　聽完女童這句話不敢結婚

▲馮世寬接受陳雅琳專訪。（圖／翻攝自Facebook／陳雅琳，下同）

記者黃巈禾／台北報導

退輔會主委馮世寬近日接受《我是救星》主持人陳雅琳專訪時自爆，交過100個女朋友，但一次在嘉義眷村聽到女童對他說「你將來會跟我爸爸一樣摔死的」，意識到飛行員生命無常，於是向女友坦言不想結婚，還一度想出家。

該節目24日晚間8時播出，陳雅琳24日在臉書預告部分專訪內容，讓網友超期待。馮世寬就讀空軍官校時擔任田徑隊和游泳隊長，是校園風雲人物，運動場上總被一堆女生圍繞，引發同袍大大吃醋，還自爆交過100個女朋友。

有一次，馮世寬在嘉義眷村遇到飛官遺眷，是一名女童。女童天真地指著馮世寬的鼻子說「你將來會跟我爸爸一樣摔死的」，讓馮世寬相當震驚，抱定不婚主義，向交往3年、論及婚嫁的女友坦言不想結婚，導致對方相當傷心。甚至，馮世寬一度想出家當和尚，直到28歲那年，年邁的父親一再催促婚事，加上馮世寬自認飛行技術比較好了，才有成家的念頭。

▲陳雅琳曝光馮世寬年輕時的6塊肌。



陳雅琳在臉書曝光馮世寬年輕照，少時馮世寬相當清秀，身穿泳褲，6塊肌、人魚線的好身材一覽無遺，讓不少網友大讚，「馮部長年輕照片真的不輸韓星耶！」、「鵬爺爺，年輕時很帥耶」、「官校的田徑隊游泳隊隊長，水準應該有國手等級」。

馮世寬76歲對槓的氣勢猶在，講起自己的愛情與軍涯感性滿滿，身體也依然勇壯，被問到健身之道，當場伏地挺身、仰臥起坐，面不改色，還指導陳雅琳上下山的正確姿勢，讓陳雅琳相當佩服。

▼無論是伏地挺身還是仰臥起坐，馮世寬面不改色，輕鬆完成。