「駭客戰士」演習駭4將官竟遭送辦　獲不起訴出走電腦公司上班

▲國防部。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者黃巈禾／綜合報導

2017年5月漢光33號演習國軍攻防演練，期間攻擊團隊找到國防部參謀本部人事次長室的網站漏洞，事後發現該漏洞一直沒補，演習後持續在例行演練中加以進攻，並取得4名將領的個資，但最後卻挨告外患罪。最終雖然獲不起訴，但已出走並在電腦公司上班。

當時「駭客戰士」在演習時，共取得4名人事資料，包括時任國防部長馮世寬、陸軍通資處長楊登欽、資通電軍指揮官馬英漢，以及國防部訓次室訓練處長林文皇的人事資料，作為演習成果的佐證，卻挨告外患罪。

資通電軍指揮部2019年8月曾函文高檢署，說明所這項執行的任務有其正當性。但兩位主導攻擊團隊的軍士官，仍遭以涉犯刑法外患罪章第111條第1項「刺探收集國防秘密」，以及刑法第358、361條「妨害電腦使用」等罪被移送高檢署。7日不起訴處分。

另一方面，針對媒體報導「資通電軍官兵演習扮駭客，遭移送不起訴」乙情，資通電軍指揮部7日嚴正駁斥，該案並非資通電軍指揮部移送檢調，資通電軍指揮部基於維護官兵權益，已曾就本案向高檢署提出說明，相關人員均係遂行職務，於漢光演習期間進行網路戰攻防演練；所屬官兵獲不起訴處分，資通電軍指揮部已盡維護官兵權益職責，有媒體未經查證即逕自報導「國防部決定移送同仁調查」乙節，與事實不符，除表達譴責，並要求應立即更正。

資通電軍指揮部指出，資通電軍指揮部職司維護國軍網路環境安全任務，年度各項資安防護演練均明確律定演練程序、方式及範圍等規範，並嚴令作業人員恪遵標準作業程序執行任務，以達合法合規之要求。

資通電軍指揮部強調，為強化網路安全執行能力，持續參與國內外各項網路安全競賽及演練，並結合產官學研資源，培育資安高素質人才，已獲致優異的成果，值此區域情勢嚴峻之際，國人均應團結一致，並以維護國家安全為重，媒體亦應善用社會公器，切勿以不實資訊誤導國人視聽，傷害國軍。