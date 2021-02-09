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部桃護理師一家7口都確診　鄭文燦：病毒滲透力真的很強

▲桃園市長鄭文燦9日視察桃園火車站春節疏運狀況時指出，部桃群聚事件再添案934確診，病毒滲透力真的很強。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦9日視察桃園火車站春節疏運狀況時指出，部桃群聚事件再添案934確診，病毒滲透力真的很強。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

部立桃園醫醫護人員群聚案，案863護理師一家七口中唯一未確診的大姑，9日經中央流行疫情指揮中心指出為案934確診個案，市長鄭文燦受訪時表示，案863護理師一家七口都確診，還造成1人死亡，「但病毒滲透力真的很強」，市府會請衛生局專案輔導他們後續醫療照顧。

中央流行疫情指揮中心下午2時許公布增加一起本土確診個案，為部桃案863護理師的大姑確診，亦即案863一家七口都確診，其中案907，也就是護理師婆婆在確診後當日即身亡。

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鄭文燦今天下午視察桃園、中壢火車站與高鐵桃園站春節疏運狀況受訪時指出，雖然護理師的大姑非常遵守防疫規範，「但病毒滲透力真的很強」，會請衛生局專案輔導。

鄭文燦強調，目前部桃採檢案完成後獲悉此結果，已委請市府衛生局以專案輔導，因這個家庭都在治療中，已沒有多餘照顧的人力，必須由醫院負責照顧，市府會專案輔導後續醫療照顧，尤其是在部桃醫院的部分，已商請各責任醫院協助他們度過困難。

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