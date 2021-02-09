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死亡率增8倍！新冠患者得牙周病易生併發症　口腔健康成療程關鍵

▲▼牙醫。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

▲最新研究顯示，同時患有牙周病和新冠肺炎的人，死亡、病重和需要使用呼吸器的機率都比常人高。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

記者葉睿涵／編譯

《臨床牙周病學雜誌》的一項最新研究結果令人震驚，在比對了英國2020年2月至7月間確診新冠患者的健康紀錄後，研究人員發現，同時有牙周病和新冠肺炎的患者死亡機率比其他人高出8.81倍，而他們被送入加護病房（ICU）或使用呼吸機的機率分別是3.54倍和4.57倍，因此新冠療程需特別關注牙周健康問題。

據《每日星報》報導，研究人員也發現，在同時患有牙周病和新冠肺炎的患者中，有40人出現併發症而被送入ICU接受治療，因此研究人員推測，牙周病患者在感染新冠病毒後出現併發症的可能性是常人的3.67倍，而這些患者有的需要依靠呼吸機來維持性命，有些則不敵病魔而死。

▲▼刷牙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究人員認為，若牙周病與新冠之間存在因果聯繫，那麼維護牙周健康將成為療程中極其重要的一環。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

全世界有半數30歲以上的人患有牙周病，這種口腔疾病所引發的發炎症狀會導致牙齦腫脹，如果患者沒有獲得適當治療，炎性反應會擴散到全身並感染肺部，而來自牙齦的口腔細菌也可能被吸入患者的肺部，並造成感染。

研究指出，使用呼吸機的新冠患者特別脆弱，而且他們比常人更有可能將口腔細菌吸入肺中，並導致病情愈發嚴重。研究合著者夏皮拉（Lior Shapira）表示，牙周病很有可能會為新冠病毒打開通行大門，「因此如果牙周病與新冠患者病情加重之間存在因果聯繫的話，那麼維護牙周健康就需要在療程中獲得特別重視」。

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