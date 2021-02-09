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澳門今起預約接種疫苗　特首賀一誠挽袖率官員先施打

▲澳門特首賀一誠率先施打大陸國藥集團新冠肺炎疫苗。（圖／翻攝央視）

▲澳門特首賀一誠率先施打大陸國藥集團新冠肺炎疫苗。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

澳門今（9）日開放民眾預約施打新冠肺炎疫苗，預計22日第一波民眾將可正式接種疫苗。澳門特首賀一誠於啟動儀式中，率先挽起衣袖與主要特區官員一同接種由大陸國藥集團生產的新冠病毒滅活疫苗。此外，澳門特區政府也公布第一波施打名單，包括前線抗疫人員、高風險暴露民眾及需要前往流行疫區的人士。

▲澳門特區政府宣布新冠肺炎疫苗施打三階段。（圖／翻攝央視）

▲澳門特區政府宣布新冠肺炎疫苗施打三階段。（圖／翻攝央視）

《新華網》報導，首批10萬劑國藥集團北京生物製品研究所生產的新型冠狀病毒滅活疫苗於6日運抵澳門。根據澳門特區政府的新冠疫苗接種計劃，澳門民眾可免費接種，包括外地僱員、在澳就讀的非本地學生等三類人群也可免費接種，其餘依法逗留的非澳門居民可自費接種，每劑疫苗費用為250元澳門幣（約877元新台幣）。

澳門衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，三類優先接種人群包括前線醫護人員、前線保安部隊人員以及高職業暴露人群，包括教職員工、院舍職工、航空人員或有需要前往外地人士等。

第二階段，新冠疫苗將開放給全體澳門居民免費接種。澳門居民可從9日中午12時起開始預約，最早可在本月22日起接受疫苗接種。

第三階段則為外地僱員和其他在澳逗留的非澳門居民，將視前兩個階段的接種情況及疫苗數量再確定預約及接種時間。

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