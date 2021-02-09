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世衛：在武漢華南海鮮市場找到「重要線索」　離開中國前才能公布

▲▼世衛組織專家1月14日赴武漢考察。（圖／翻攝自CGTN）

▲世衛專家彼得·達薩克。（圖／翻攝自CGTN）

記者鄭思楠／綜合報導

於1月14日赴武漢考察的世衛組織專家小組目前行程已近尾聲，在先後走訪了湖北省中西醫結合醫院、武漢市金銀潭醫院，華南海鮮市場以及中科院武漢病毒研究所之後，世衛專家小組成員、英國籍疾病生態學家彼得·達薩克近日在接受外媒採訪時表示，專家組在考察華南海鮮市場在武漢疫情爆發中所扮演的「角色」時，發現了一個「重要線索」。

據美國《彭博社》報導，彼得·達薩克（Peter Daszak）表示，世衛組織專家小組一行14人與中國的專家進行了通力合作，並赴主要熱點地區和研究中心，以找出「疫情如何出現的真實線索」。

專家組寄希望於通過這次走訪去了解新冠肺炎疫情是如何在武漢大爆發的，他表示，「試圖去理解為什麼這些事情會發生，這樣我們就不會在等待疫苗的過程中不斷遭受全球經濟崩潰和可怕的高死亡率，這就是這些研究的全部意義所在。」

此前，由於新冠病毒從蝙蝠傳播到人類之間的中間宿主一直沒有找到，一些人聲稱，新冠病毒可能是從中科院武漢病毒研究所洩露出來，對於這一類言論，彼得·達薩克以及其他科學家予以了駁斥。

▲▼世衛組織專家1月14日赴武漢考察。（圖／翻攝自CGTN）

▲世衛組織專家1月14日赴武漢考察。（圖／翻攝自CGTN）

在參觀完中科院武漢病毒研究所之後，達薩克對中科院武漢病毒研究所的評價十分高，「我對這個實驗室非常熟悉，這裡做出過很多優秀的科研成果。」他還補充道，也許正是因為該實驗室的相關研究非常接近病毒的真相，反而有一些人站出來指責抹黑它，這一點「挺諷刺的」。

達薩克還披露，世衛專家組共分為三個小隊，分別專注於病毒與動物的潛在關聯、流行病學以及疾病傳播方式，還有在環境採樣中找到的一些線索。

他還表示，「我的感覺是，等到這次旅行結束時，我們還是能夠說出一些有價值的信息，但我現在並不想探討具體內容或者它指向什麼方向」，達薩克補充稱，世衛組織專家小組的考察結果在公開發表之前都是保密的，而相關研究結果可能會在2月10日他離開中國之前公布。

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