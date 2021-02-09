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春節防疫不鬆懈　內政部：全力落實居家檢疫措施

▲為加緊因應春節國外返鄉市民居家檢疫需求，及1月15日起返台居家檢疫採1人1戶防疫政策，台南市政府積極招募春節返鄉防疫旅館，提高量能。（圖／記者林悅翻攝）

▲為加緊因應春節國外返鄉市民居家檢疫需求，各地方政府積極招募春節返鄉防疫旅館，提高量能。（資料照／記者林悅翻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

農新年假期是全家團圓的時刻，許多人已提早從海外返鄉過年，不過由於新冠肺炎疫情仍未趨緩，內政部呼籲返台國人和所有入境者，為了自己和家人好，在春節連假期間防疫不鬆懈，如果違反居家檢疫相關規定者，將會依法移送集中檢疫並裁處高額罰鍰。

內政部指出，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，自去年1月23日春節小年夜開始，即動員全國民政、警政體系執行從武漢地區擴大到所有入境人士居家檢疫14天的防疫工作，截至今年2月8日為止追蹤關懷之居家檢疫人數已達53萬餘人次，今年春節假期所有防疫同仁仍會繼續堅守崗位，全力落實居家檢疫措施，守護國人健康。

內政部提醒，入境者在連假期間仍應確實配合14天的居家檢疫措施，留在集中檢疫場所或防疫旅館、住所等地方不可外出，並密切觀察自己的健康情況，有任何身體不適，記得主動撥打防疫專線1922或致電各地方衛生局或通報村（里）幹事等防疫工作人員後，在衛生單位指示下就醫，切勿自行前往就醫。

入境者在居家檢疫14天期滿後，請持續配合7天的自主健康管理，落實戴口罩、勤洗手、避免到公共場所，有任何身體不適，也請主動撥打防疫專線1922或各地方衛生局，在衛生單位指示下就醫。

內政部特別感謝辦理居家檢疫工作的村里幹事、警察及所有民政、警政體系的防疫同仁，從去年春節假期至今1年多來，盡心盡力做好居家檢疫者的追蹤關懷工作，持續防疫不打烊，落實辦理防疫工作，阻止疫情傳播，牢牢守護在台灣所有人的健康安全。

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