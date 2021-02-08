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不到30天！反萊豬公投連署破50萬　江啟臣曝真相：蔡政府應謙卑傾聽

▲▼國民黨中央 反萊豬連署破50萬記 江啟臣堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

藍營自1月9日起推動的「反萊豬」，不到30天的時間公投案連署已突破50萬份。對此，國民黨主席江啟臣今（8）日在臉書PO文說，民進黨面對食安的輕忽、民主的出爾反爾，已經引發多數民怨，並呼籲蔡政府謙卑傾聽民意。

「反萊豬公投」連署書不到30天衝破50萬大關，江啟臣上午就表示，這是台灣民主深化的里程碑，落實直接民主，彌補代議政治的不足。針對需要483萬人以上投下同意票，他認為任務相當艱鉅，但卻指出國民黨將展開各項公投宣傳以及論述的相關準備，讓國人了解公投的意義，進一步投下反萊豬公投的同意票。

「在野黨的工作是協助國人反應民意，讓人民的聲音可以透過制度的來展現真正的意志。」江啟臣在臉書發文說，短時間內能達到連署，真正的因素不只是國民黨的努力，而是象徵著民進黨對於食安的輕視、對於民主的出爾反爾，已經引發多數民怨。

他提到，民怨正是高高在上的民進黨，高居廟堂之上的蔡英文應該謙卑傾聽的聲音；同時感謝全民的努力、辛勞查對連署的志工，降低連署錯誤率遭民進黨惡意的操作。

最後他強調，今年8月28日，把萊豬進口的議題交付給全民，為我們國家的食安標準做出決定，用公投表達人民的意志，為騎虎難下的蔡英文解套！

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