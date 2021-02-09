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春節疏運報你知　蔡英文籲國人：團結防疫好過年！

▲▼蔡英文提醒春節疏運措施。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文提醒春節疏運措施。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

春節連續假期明天展開，不少民眾準備開車返鄉，部分國道匝道自10日零時起封閉。總統蔡英文也透過臉書提醒國人，國道管制措施，另也呼籲國人搭乘大眾運輸要戴口罩，一起團結防疫好過年。

根據高公局預估，初一至初三以返鄉及旅遊之南向車流為主，初三至初五以收假北向車流為主，因應車潮狀況規劃疏導措施，包括「收費措施」、「入口高乘載管制」、「入口匝道封閉」。

蔡英文透過臉書分享「國道疏運圖」，提醒開車返鄉的朋友注意路況。此外，搭乘大眾運輸工具，則請注意台鐵、高鐵、客運禁止飲食，並記得戴上口罩。預祝國人「牛年平安」，過年不忘防疫，一起團結防疫好過年！

春節國道疏運措施：

一、收費措施
1.單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：連假期間採單一費率。
2.路段差別費率：國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3.暫停收費：每日0至5時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制
1.初一～初三（2月12日至14日），每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
2.初三～初五（2月14日至16日），每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。
3.初四～初五（2月14日至15日），每日13至18時，實施國1北向高雄端至湖口、國3北向九如至大溪入口匝道高乘載管制。

三、入口匝道封閉
1.小年夜～初三（2月10日至14日），每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
2.初一～初三（2月12日至14日），每日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。
3.初三～初四（2月14日至15日），每日0至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。
4.初三～初四（2月14日至15日），每日7至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

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蔡英文春節國道疏運

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