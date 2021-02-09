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蔡英文「政績看板」全國各地陸續亮相！　新北、台南、屏東搶先看

▲▼總統蔡英文政績看板陸續在全台各地掛上。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文位於新北文化路、民生東路口的「政績看板」。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

回顧這一年多來，蔡英文政府的防疫成績備受世界肯定。適逢農曆春節期間，民進黨中央與地方黨部共同推出政績看板，以口號「團結防疫，台灣真好」為主訴求，在全台各地掛上看板標語，一方面向國人新年問候，一方面也感謝台灣人民在防疫期間的辛苦配合。

在本次政績看板標語，涵蓋內政、國防、外交、經濟領域，其中包含：「台灣2020經濟成長率2.98%，全世界已開發國家中第一名」、「開辦農民退休儲金，保障農民老年生活安心」、「0-6歲國家一起養，育兒津貼明年八月加碼至5000」、「稅改減輕人民負擔，556萬家戶受惠」、「經濟穩定成長，股市屢創新高」等十句標語。

據指出，在看板標語的挑選上，是由黨中央提供，接著由各縣市黨部挑選標語，選擇適合的地點掛上。目前在新北市的文化路、民生路口，已經掛上「0-6歲國家一起養」的政策標語；另外，屏東市民生東與自由路口，也掛上「開辦農民退休儲金，保障農民老年生活安心」；而在台南的86快速道路往高鐵方向，也有「台灣2020經濟成長率2.98%，全世界已開發國家中第一名」。

民進黨表示，蔡英文這次也同時透過看板，來感謝台灣人民在過去一年多來，展現團結防疫；除了向大家拜年問候、宣傳執政成果外，也再次提醒民眾過年期間，防疫工作不鬆懈。

▼總統蔡英文位於台南86快速道路往高鐵方向的政績看板。（圖／民進黨提供）

▲▼總統蔡英文政績看板陸續在全台各地掛上。（圖／民進黨提供）

▼總統蔡英文位於屏東民生東與自由路口的政績看板。（圖／民進黨提供）

▲▼總統蔡英文政績看板陸續在全台各地掛上。（圖／民進黨提供）

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