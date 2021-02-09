一敲蛋殼「滲出草莓果醬」　她傻：不會有小雞吧？網歪笑：開5指了

▲敲開雞蛋，露出「草莓醬顏色汁液」！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

許多人愛吃蛋，其中蛋黃裡含有的卵磷脂、卵黃素等，對神經系統與人體發育有很大作用！一名女網友驚呼，日前嘴饞想吃煎蛋，怎料往桌子一敲，彷彿草莓果醬從裂縫中滲出，讓原PO趕緊置放一旁觀察，「天啊...不會裡面有隻小雞吧？」

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》驚魂表示，昨（8）日中午想要煎蛋來吃，從冰箱取出雞蛋後，依照往常往桌子一敲，豈料裂縫中，頻頻滲出粉紅色液體，嚇得原PO不敢再繼續敲開。

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「太恐怖了吧！」原PO還原當時情境，直呼「一敲開流出來的，居然不是蛋白，是血水一樣的東西！天啊...不會裡面有隻小雞吧？」

照片曝光後，底下網友也嚇得倒退三步，紛紛熱議「草莓口味的雞蛋」、「本來要吃荷包蛋，現在改吃三杯雞了」、「吃過鴨仔蛋，這個沒什麼了」、「開5指了，加油，等待引產」、「他大姨媽來了，趕快拿一塊姨媽巾給他用」。

留言串中，一名苦主分享，「我曾打開後，一隻快成型的小雞在我的泡麵裡....加油」。另有內行解釋，「在生蛋的時候，受到驚嚇就會變這樣」、「血斑蛋吧，不建議吃」。

▲網友歪樓一片！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



事實上，一名女網友也發生過原PO的經歷，本站曾報導《敲開雞蛋「炸滿鮮紅蛋白」 她堅持煎熟嚇壞！內行解惑：不能吃》，一名女網友把蛋打在碗裡，發現蛋白呈現「鮮紅經血」狀態，煎熟後，蛋白變成褐色固體。

實際查詢中華民國養雞協會，官網指出「萬一家庭回來蛋中，混有一枚血斑或肉塊蛋，只要將血斑或肉塊剔除，整個蛋仍然可吃，惟若血斑或肉塊大小超過0.3cm，或擴散於蛋白則不適食用。」