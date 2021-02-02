月經晚來1周！天兵妹「下體撞下體」真的見紅　她嚇：超級神奇

▲妹妹用屁股撞一下，讓原PO月經來了！（是意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「大姨媽被我妹『撞』來！」一名女網友驚呼，最近月經遲到，令她擔心不已，而正在「失血ing」的妹妹得知後，趁上完廁所，用屁股撞原PO一下，結果當晚大姨媽真的來了，讓原PO好奇發問「有人有類似的經驗嗎？」

一名女網友在《Dcard》無奈表示，這次生理期晚了1星期，就連週期比較晚的妹妹，月經都報到了，讓原PO超心慌。結果天兵老妹忽然想起一則都市傳說，於是在死馬當活馬醫的心態下，上完廁所後，便趕緊叫原PO站起來。

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原PO一臉狐疑起身，下秒妹妹突然翹著屁股，再用力撞向原PO的屁股，還自信滿滿喊話「這樣（大姨媽）就會來了！」原PO不禁調侃，當下覺得超白痴、超荒謬，神奇的是，「我晚上就真的來了...還有平常來不會腰痠，結果被她撞一下就跟她一樣腰痠！」

本站曾報導《好朋友月經會傳染？ 「經期神同步」揭密...只是巧合啦！》內文指出曾有研究發現，造成月經同步的主因，是費洛蒙（pheromone）彼此影響，但之後研究卻推翻這種說法，認為女生月經一起來，可能只是一種巧合。

▲瘋傳月經會傳染，是假的啦！（圖／記者蔡文鈴攝）



科學家Martha McClintock的研究發現，居住在一起的室友，生理期大多會同一時間到來，可能是費洛蒙彼此影響所造成，導致常相處的朋友改變其生理週期。不過英國牛津大學也進行一項研究，利用經期紀錄的app，共找來了360對有親密接觸的女性，包括閨蜜好友、姊妹、情侶、室友等，發現其中273對受訪者的經期呈現越來越遠的跡象。也就是說，其實沒有互相傳染這回事，因此推翻了McClintock的理論。

從結論上來看，多數女生的生理週期時間其實是差不多固定的，但一年當中可能會有幾次機會，你的月經會跟好朋友、同事「一起來」，但並不代表你們之間費洛蒙相互影響，或是太有默契等等的原因，很可能只是數學上的巧合而已。

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