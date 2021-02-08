為了績效…護理師虛報流感疫苗接種資料！偷偷銷毀1萬3千劑疫苗

▲護理師（非新聞當事人）為民眾施打流感疫苗。（圖／新北市衛生局提供）

記者陳雕文／新北報導

由於2017至2018年流感疫苗接種人數不如預期，新北市三重衛生所一名護理長為了績效評比，指示2名護理師浮報疫苗施打的數量，為避免東窗事發，還私自銷毀1萬3603劑疫苗，新北地檢於本月8日依公務員登載不實準文書罪、毀損公務員職務上掌管物品罪起訴3人。

新北衛生局健康管理科科長林惠萍受訪表示，這起案件是2018年1月時接到同仁陳情檢舉時，會同政風單位進行調查，並將衛生所主管人員調職，而初步的調查結果顯示為個人行為，有衛生所人員承認部分疫苗銷毀沒有完全符合程序，隨即陪同當事人自首，並將相關事證移新北地檢調查，監察院亦接獲檢舉。

疾管署副署長羅一鈞表示，統計新北市流向不明的疫苗約30.8萬劑，依據22個縣市政府衛生局查對後的回報資料顯示，除了新北市三重衛生所1萬3603劑無接種名冊，其餘29萬多劑均有接種名冊可核對證明實際接種對象。

檢方追查發現，三重衛生所蕭姓護理長為了績效評比，指示2名林姓護理師在疾管署的「流感疫苗管理系統」（IVIS）浮報疫苗施打量，並將1萬3603劑銷毀，儘管蕭姓護理師事後矢口否認，但2名受指使的護理師坦承犯行，且監察院也查出數據造假之情事，因此依公務員登載不實準文書罪、毀損公務員職務上掌管物品罪起訴3人。