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金正恩一現蹤就暴怒！痛批官僚「消極只顧自保」：我非常自責

▲▼北韓金正恩8日主持勞動黨中全會。（圖／路透社）

▲北韓金正恩8日主持勞動黨中全會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於昨（8）日召開勞動黨中全會，由最高領導人、總書記金正恩親自主持，根據今年1月初勞動黨第8次全代會上研擬出的新國家經濟發展5個年計畫上，討論今年經濟計劃的細部方針，將金屬、化學工業設定為人民經濟的主軸，並嚴厲批判國內消極、自保的政治風氣。

根據北韓官媒《朝中社》今（9）日上午報導，當局為求貫徹今年1月初第8次全代會上所提出的戰略性任務與指標，以服從勞動黨中央委員會政治局常務委員會的決定，特別針對各政府部門審核2021年度事業報告計畫，因此召開（本次）勞動黨中央委員會第8屆第2次全員會議。

▲▼北韓金正恩8日主持勞動黨中全會。（圖／路透社）

▲北韓在全球疫情衝擊下，轉而追求發展經濟。（圖／路透社）

金正恩會議中特別提到，面臨全球新冠疫情尚未結束，為求推動經濟發展，以保障並提升人民安定的生活品質，在各項重要決策下，特別要求黨中央能夠有堅定的意志與決心。

金正恩檢討制定5年國家經濟計畫時所出現的癥結，以嚴厲的詞語加以痛批，「國家經濟指導機關在設定今年鬥爭目標時，出現消極且具自保主義的傾向，在此我表示嚴厲指責！而會議出席者在制定新5年計畫後，在開始的第一年就喪失黨大會的精神、無法滿足人民至高的期待，對此我非常自責。」

▲▼北韓金正恩8日主持勞動黨中全會。（圖／路透社）

▲金正恩嚴詞批判具有消極、自保觀念的官僚主義。（圖／路透社）

北韓近年來十分強調經濟發展的重要性，金正恩主持中全會時，將金屬工業、化學工業設定為「人民經濟的中心主軸」，展開集中投資，並全力推動製鐵、擴大化學肥料生產，而在電力供應、石化產業、鐵道運輸、建設、輕工業、商業等領域上，也向掌管各領域的部門提出今年應該達成的目標。

回顧先前金正恩於去年4月開始鬧神隱，直到5月突然出席順天磷肥料廠的竣工典禮，從此處可發現北韓逐漸重視經濟發展，尤其是民生經濟、化學肥料生產等。

南韓《韓聯社》指出，此次中全會不僅重要的黨政機關人士參與，就連主要企業的營運幹部們也都大舉出席，主要是當局在制定經濟計劃時，期盼能聽取現場勞工們與相關人士的聲音、制訂出具可行性的目標。

►金正恩又鬧神隱近1個月！北韓2月初召開中全會...是否現身成關鍵
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