北韓前「重要高官」驚傳逝世！地位屹立不搖...曾躲過金正恩清算

▲李在一病逝，金正恩致花環哀悼。李在一曾跟隨金正恩參謁錦繡山太陽宮。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨前宣傳煽動部第一副部長李在一（리재일）驚傳於4日晚間病逝，享壽86歲，對此最高領導人金正恩特別表示哀悼，贈上花環致意。李在一在北韓是政治宣傳領域上的奇才，官歷金日成、金正日、金正恩三代，直到2014年該部門遭到金正恩大舉肅清，地位卻仍屹立不搖，一路伴隨金正恩到罹癌為止。

北韓黨務機關報《勞動新聞》於今（6）日特別以2頁版面報導該項消息，「勞動黨中央委員會宣傳煽動部前顧問李在一同志因肺癌所引起的急性呼吸困難，於2021年2月4日22時30分，以86歲高齡病逝。」

報導指出，「（李在一）是金日成同志與金正日同志忠實的革命戰士，也是金正恩同志堅實的革命同志，對我黨的強化與發展上，是一個有著巨大奉獻的老革命家。失去李在一同志，對於我黨與人民而言，無疑是一項巨大的損失！」

▲北韓前宣傳煽動部第一副部長李在一因肺癌病逝。（圖／翻攝自勞動新聞）

報導補充，李在一1970年代獲得金正日高度政治信任，在宣傳煽動部從科長宜路攀升到副部長，實現全黨在思想上的一體化，並在金正恩單一領導體制的確立上做出巨大貢獻。

根據南韓《韓聯社》報導，李在一曾經擔任平壤新聞社的記者、出版地圖局長，2004年擔任宣傳煽動部第一副部長，主要活躍於金正日、金正恩時代，甚至曾協助金正恩胞妹金與正在宣傳煽動部的業務。

分析指出，李在一直到80幾歲高齡仍跟隨在金正恩身旁，2018年出席參謁錦繡山太陽宮後，便未出現在公開場合，推測可能與罹患肺癌有關。

►貼身女護衛「性賄賂」遭槍斃！金正恩震怒令改組 他分析：嚇壞了

►百萬頭獎連開12天 新聞雲APP約你樂透一下

聽Podcast掌握國際局勢

經典熱銷「SK-II青春露」下殺5.5折！用過都大推