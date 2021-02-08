趙少康Clubhouse大聊兩岸：蔡英文做5年　如果可以為什麼不獨立

▲中廣董事長趙少康2/8針對參選2024總統一事召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

媒體人趙少康8日下午再拋震撼彈，宣布將爭取代表國民黨2024年總統初選，他在晚間也加入時下正流行的Clubhouse，與網友大聊兩岸論述。趙少康強調，目前台獨不可能，而台灣處境是經濟靠中國、國安靠美國。

趙少康8日晚間加入由台北市議員徐巧芯發起的Clubhouse討論室，透過網路進行開講，主題為「趙少康參選總統你怎麼看」。

針對網友提問兩岸論述，趙少康說，這是最重要的政策，是上位政策，兩岸是不容易講清楚，將來一定會提出兩岸政策，但自己認為，目前台獨是不可能的。

「前總統陳水扁做了8年總統、現任總統蔡英文做了5年，如果可以為什麼不獨立呢？」趙少康說，直接宣布就好了，蔡英文也知道不可能，所以她只好說台灣早就是一個主權獨立的國家，叫做中華民國。

至於美中台關係部分，趙少康說，前總統馬英九執政8年，自己也不覺得兩岸會打起來，台灣也跟許多國家簽免簽，所以彼此的善意是很重要的，表現多一點人民會比較相信，不要沒事去捅。

趙少康說，蔡英文事實上也沒有說要獨，所以老共也沒有理由打台灣，這點他很聰明，但蔡英文做的事情都是向台獨傾斜，只是做的事情不要刺激別人。

趙少康表示，民進黨太靠美國了，軍事60年來是靠美國，但也因為有美國，台灣沒被老共打去，但台灣經濟是靠大陸，所以自己主張，台灣對美國跟中國之間採取等距關係，爭取大家都對我好，利用這個優勢賺世界的錢，而中間選民同樣也是，最終都是爭取最大多數人的最大支持。

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