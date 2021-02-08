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台灣通報第一例！台男電子煙吸1年　「肺炎住院4次」

▲電子煙「NO」！宜蘭電子煙自治條例草案預訂2020年上路。（圖／記者游芳男攝）

▲男子吸電子煙1年住院4次肺損傷，醫生：「應該是台灣第一例通報的案例」。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

一名40歲男子擁有長達20年的抽菸經歷，最近1年才開始改吸電子煙，不料卻漸漸發生容易喘氣、呼吸困難、消化困難及腹脹腹瀉等情況，就醫接受X光照射後才確認是罹患肺炎，肺功能已經減少近4成肺活量。醫生事後在臉書表示，這一名病患應該是台灣第一例通報的成人電子煙肺損傷案例。

胸腔科名醫蘇一峰8日在臉書分享一則病例，病患為一名擁有20年菸齡的40歲男性，因為有容易喘氣、呼吸困難、消化困難及腹脹腹瀉等情況，起初在腸胃科就診找不到原因，後來到胸腔科、感染科照X光發現是肺炎，分別住院3次進行治療，期間均以為是普通的肺炎，給予類固醇讓症狀改善後出院。

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病患在第三次治療結束後，發現症狀仍沒有改善，才找到蘇一峰的門診求治。蘇一峰指出，經過詳細的病史詢問後，才問出病患最近一年有使用電子煙，對方其實也有感覺，每次吸完電子煙後，呼吸道症狀馬上加劇，1年內體重更減輕10公斤，走路爬樓梯就會很喘，體能嚴重明顯下降。

▲▼電子煙吸到肺炎纏身 國內通報第一例。（圖／蘇一峰醫師提供）

▲蘇一峰8日在臉書分享病例，病患吸電子煙肺損傷。（圖／蘇一峰醫師提供）

病患經過詳細的檢查後，肺功能已減少近4成肺活量，現在每天都胸悶喘，需要一直吸急救用的擴張劑，難以呼吸的感覺才能舒緩。蘇一峰強調，病患使用的是美國原廠的電子煙油，有吸電子煙的相關人士不斷辯稱「得到電子煙肺損傷的患者，一定是使用劣質電子煙與電子煙油」，言論真是大錯特錯。

蘇一峰感嘆，病患屬於高壯的壯碩體型，肺功能的本錢也很好，抽了20年傳統香煙，在改抽電子煙以前，肺功能都是正常的，有肺功能的記錄，不料開始吸電子煙後，肺功能開始狂下降，「拒絕電子煙商謊言，遠離電子煙的傷害」、「台灣第一例通報的成人電子煙肺損傷。」

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關鍵字：

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