「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS的氛圍讓防疫網被撕裂

▲謝宗學說，18年前SARS慘痛教訓已經告訴我們，這樣的氛圍會讓防疫網更被撕裂。（圖／路透社）



記者許展溢／台北報導

北部某醫院2名醫護染疫，指揮中心昨晚宣布院內感染擴大，新增一名本土案例。急診科醫師謝宗學今（17日）在臉書提到，很不意外，台灣某些人開始在網路帶風向檢討醫事人員，製造對立，但18年前SARS慘痛教訓已經告訴我們，這樣的氛圍會讓防疫網更被撕裂。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書表示，昨晚臨時記者會證實院內感染群聚事件後，台灣某些人像打雞血一樣興奮，開始在網路上帶風向，蓋牌、普篩、封院、檢討醫事人員、贊成楊先生（前衛生署長楊志良）的開除說、贊成餐廳禁止醫事人員入內用餐等對立言論不斷出現，防疫出現些微破口，不想盡力補救，而是想製造對立讓破口被扯的更大，以達到政治目的。

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他表示，獵巫、製造對立、歧視感染者只會讓可能染疫的人封口，更不敢誠實以告，反而更增加社會風險，18年前SARS慘痛教訓已經告訴我們，這樣的氛圍會讓防疫網更被撕裂。謝宗學指出，台灣的防疫策略絕對不是完美無瑕，也不可能完美無瑕，能走到這裡還沒有被病毒擊倒，是因為出現問題會檢討、修正，出現破口會想盡辦法補救，在科學、醫學、人性中找到平衡點，擬定出最適合的策略處理，目前為止這樣的方式讓台灣相對安全地度過一年。

▲北部某醫院爆發第3名醫護人員染疫，民眾接獲通知前往該院檢疫所採檢。（圖／記者陳以昇攝）



謝宗學認為，疫情不只考驗防疫策略，更是考驗人性，只有團結一致，全民共同努力防疫，我們才能擊倒病毒。社會中不可能只有一種聲音，但行為會誠實表現，若有機會，問問那些成天希望防疫出現破口的人，覺得現在那一個國家防疫做的比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？不願正面回答也是一種答案。這幾天國內疫情的變化一定讓人覺得烏雲密佈，拜託大家一起撐下去，不獵巫、不製造對立、努力支持前線人員，我們一起走下去，好嗎？

北市聯醫胸腔重症醫師蘇一峰則在臉書表示，桃園醫院第二位染疫護理師提醒我們3件事：包括一次採檢陰性仍然不可以放鬆，因為偽陰性機會很高。工作社交短暫接觸還是有很高的感染風險。最後是「一旦社會獵巫的壓力很大，會使得疑似感染者不敢就醫」。