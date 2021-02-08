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林俊憲預言「江下趙上」成定局：江啟臣拿什麼跟趙少康拚？　

▲▼江啟臣、趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣、趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對中廣董事長趙少康8日再拋出震撼彈，宣布將爭取代表國民黨參選2024總統大選，民進黨立委林俊憲點出，藍營黨主席江啟臣的兩大致命決定，「江下趙上」已成定局。

林俊憲8日在臉書分析，江啟臣在罷捷這件事上，做了兩個最致命的錯誤決定，第一就是把國民黨帶進去，第二就是跟無關的議題掛鉤。

林俊憲說，罷捷背後的主事者是當初那些前高雄市長韓國瑜的死忠支持者，如果國民黨想要刻意保持距離，也不會有人批評國民黨什麼。但江啟臣決定投入後，失敗了當然也要算國民黨一份，等於是直接帶領整個黨背負毫無必要的失敗罵名，對他當然是重傷。

另一方面，林俊憲說，決定投入罷捷也就算了，江啟臣的第二個致命錯誤，就是把罷免跟一堆毫無相干的議題掛鉤。罷免其實就是很單純的、對一個政治人物的信任投票而已，但國民黨卻把它操作成一場小公投，結果卻是如此難堪，後續還有能量打下去嗎？把苦心經營出來的議題葬送在一場毫無必要的罷免案，親手斷絕了自己經營國民黨的成果。

反觀趙少康，林俊憲說，他不愧是政壇老手，策略非常精準，罷捷結果出爐後，立馬出來，叫停後面的一系列罷免案，他知道繼續下去對國民黨只會重傷。那麼江啟臣呢？有這樣的魄力去停止自己之前犯下的決策錯誤嗎？

林俊憲認為，先不論外界的眼光，單從國民黨內自己的茶壺風暴來看，趙少康比江啟臣更有辦法凝聚國民黨內的勢力，尤其罷捷這一役，江啟臣把過去一年來的經營成果一夜之間全部毀掉，還是毀在自己手裡，要拿什麼跟趙少康拚？

他總結，所以江啟臣還是好好思考要怎麼退場才漂亮，把國民黨內的權位交給韓國瑜、趙少康。至於不相干的人，就等著看國民黨這場大戲就好。

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