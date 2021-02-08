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趙少康喊參選2024！命理師一算吃驚了　預言：很大機會當選

▲▼趙少康受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中廣董事長趙少康今（8）日接受媒體專訪時，拋出震撼彈，宣布將爭取代表國民黨參選2024總統大選，引發政壇一陣喧嘩。命理師王馨怡用易經龜卦為趙少康占卜，得到一卦「豫卦」，驚呼「有很大的機會當選。」她相信趙少康會帶來新氣象、新力量，「政治的因素、理由缺什麼他都很明瞭，國家是很需要一位這種人才。」

命理鳥卦算命師王馨怡8日以易經龜卦為趙少康抽籤，得到結果為「豫卦」，解說道「以柔順的心做事，依著事情的自然本性順勢而為，自然能讓事情融洽完成。簡單的講，一切順其自然，但要小心為剛以動，則產生衝撞與衝突。」

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▲▼ 。（圖／王馨怡提供）

▲命理師預言趙少康會當選。（圖／王馨怡提供）

她指出，豫卦與謙卦是相綜、一對對卦，「是繼同人，大有而為，會有國家經動亂之後，重整秩序，國君重新富有天下，而開始重新尋找長治久安之道」，但首先要謙卑自牧，然後則以豫樂，來陶養心性。另外，這一卦也可以稱雷震為春，有春臨大地之象，大地鼓舞，萬物繁茂，「他就以古人之風，崇陽道德（導正觀念）。」

王馨怡看到結果，不禁直呼趙少康是真的會選，也預言有很大的機會當選，最後給予肯定，「趙先生對國家需要什麼方向都很清楚，我也相信若是他出來選，台灣人民更有一股新氣象新力量」，外加現在政治缺少什麼，趙少康都很明瞭，認為國家很需要這種人才。

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