趙少康角逐2024總統要爭取這4個人支持　國民黨說話了

記者徐政璿／台北報導

中廣董事長趙少康8日宣布，將爭取代表國民黨參選2024總統大選。國民黨文傳會副主委鄭照新代替黨中央回應指出，在執政黨將國家方向帶向低迷混沌的艱難時刻，樂見更多同志勇於為國家前景與方向展現積極態度。

對於趙少康重返黨中央要爭取2024總統的提名，國民黨也強調，在公平競爭與君子之爭中展現國民黨爭取重返執政，提升國家競爭力，弭平反民主亂象的企圖心。

趙少康8日下午公開受訪表示，其實上週就講過同樣的話，今天有記者問，「我就說我要爭取」，現在沒資格選黨主席，但有資格去參加國民黨總統提名初選，「會去爭取，但不一定爭取得到」。

趙少康表示，他會參加國民黨內總統初選，口號就是「Make Taiwan Great Again」（讓台灣再次偉大）。

被問及參選是否要卡住誰，趙少康說，現在誰能卡住誰？「我講他就不選嗎？」未來會陸續提出政策，不是只為了國民黨主席，是民進黨執政太爛，總統蔡英文做的不好。

是否跟太太討論過，趙少康說，「其實也沒有」；至於副總統人選的規劃，他表示，目前都還沒考慮；初選輸了會不會脫黨？他則說，不會，「願賭服輸」。

另外，趙少康強調，政治是爭取多數人的最大幸褔，選舉是爭取最大支持，而他也希望爭取這四個人的支持，包括前高雄市長韓國瑜，還要跟國民黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，結盟要助力越多越好，廣結善緣。