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從各大感情專版看「不忠+冷卻+前任」問題　挖出網友心中3大感情地雷

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲愛情酸甜苦辣，當有困擾、紛擾與爭執時，常見有網友到網路各大感情專版請益。（圖／取自Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

情人節就快到了，你是準備與另一半開心過節，還是正在為了感情事煩心呢？對於有口難言的感情困擾，不少人選擇到網路各大感情專版請益，「OpView社群口碑資料庫」蒐集去年各大感情專版的討論聲量，以專利語意分析技術，直接挖出網友心中的感情地雷，從不忠、冷卻、前任3大NG行為中，看情侶或夫妻關係產生裂痕的問題有哪些。

面對伴侶感情不忠問題，「OpView社群口碑資料庫」從熱詞的討論焦點進一步分析，如「約炮」、「打炮」等字詞頻繁出現，再加上越來越交友平台出現，認識異性有了更多管道，網路交友以及使用交友軟體出現生理或心靈上的出軌，是讓情侶出現紛爭或關係破裂3大忌；反觀已婚網友，當遇到配偶外遇、出軌時，除了表達事情始末、現狀與兩人的相處模式，他們最提及的是「配偶權」、「補償金」與「法律訴訟」等詞組，關注對自身權益的保障與建議。

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《OpView社群口碑資料庫》蒐集去年各大感情專版的討論聲量，分析技術網友心中的感情地雷（圖／「OpView社群口碑資料庫」提供）

▲在忠誠度危機討論上，情侶忌網路交友，已婚請益自身權益保障。（圖／「OpView社群口碑資料庫」提供，以下同）

在情侶交往之際，注重的是互動頻率，感情冷卻討論的多半在於相處時間與互動習慣的差異，如雙方見面相處時間減少，或電話聊天與回覆訊息的頻率下滑，使被冷落的一方出現對情感的擔憂，其對感情的不安感亦愈趨上升。已婚者則看重兩人感情經營，討論多圍繞在「挽回」、「改變」、「諮商」等詞組，頂客夫妻間少了小孩在家中的聯繫感，常被歸為是感情冷卻的原因之一，不過也有網友認為有了孩子之後，夫妻忙於照料家庭，且話題多圍繞在孩子身上，反而缺乏夫妻間的情感經營，也會使得關係趨於冷感。

《OpView社群口碑資料庫》蒐集去年各大感情專版的討論聲量，分析技術網友心中的感情地雷（圖／「OpView社群口碑資料庫」提供）

▲面對岌岌可危的冷感愛情，情侶多討論彼此之間的互動，已婚則看兩人感情經營。

另外，兩人相處之間，關於「前任」的話題總是特別敏感，不過在觀察情侶與已婚網友的討論文本，「OpView社群口碑資料庫」發現，兩者在面對前任議題時的關注焦點不盡相同。對情侶而言，另一半保有與前任的通訊聯繫與相關物品，如「IG」、「照片」、「手機號碼」等，就成為敏感字詞，另外，網友也容易不自覺的將自己與伴侶前任做比較，較常產生不悅感；已婚者則是常見針對配偶需負擔前任婚姻的「撫養費」、「贍養費」等支出費用做討論，並延伸至維護自身權益等議題，以及思考如何維繫好雙方未來的家庭規劃，因此常見「照顧」、「未來」等相關詞組。

《OpView社群口碑資料庫》蒐集去年各大感情專版的討論聲量，分析技術網友心中的感情地雷（圖／「OpView社群口碑資料庫」提供）

▲面對前任話題，情侶在意前任影子，已婚在乎費用配置與權益問題。

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