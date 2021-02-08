境外污染物移入造成西半部嚴重空污　盧秀燕：「內部掌控減少空污」

▲盧秀燕針對連日空污，表示將加強內部掌控，減少空污。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕8日針對境外污染物造成全台西半部多縣市空污，她受訪時表示，市府先前已提早啟動相關應變措施，包括要求前30大固定污染源自主降載、加強制高點稽巡查露天燃燒等，在境外污染物移入影響空品時，從內部掌控減少空污，避免雪上加霜。

近日境外污染物移入，全台許多縣市空品大受影響，台中也不例外。市長盧秀燕今天上午出席「春節關懷計程車駕駛及防疫宣導記者會」，有媒體問她對於近日嚴重空污的看法。

盧秀燕表示，市府先前已提早啟動相關應變措施，包括要求前30大固定污染源自主降載、加強制高點稽巡查露天燃燒等，在境外污染物移入影響空品時，從內部掌控減少空污，避免雪上加霜；市府環保局也強調，將持續從各面向著手整治空污，努力守護市民健康。

中市環保局也說，盧市長上任後全力改善空污，制定「藍天白雲行動計畫」啟動24項精進策略，從要求中火減煤、燃煤工業鍋爐退場、電動公車倍增、建置完善電動車使用環境、汰換老舊機車及柴油車到低碳無煙校園等，逐步改善空品，在持續努力下，台中PM2.5平均濃度已從2018年18.8微克降至去年15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準，創下歷史新低。

另外，去年空氣品質不良（AQI大於100）累積27天，也較2019年減少17天，創歷年最佳。雖然如此，仍有27天品質不良日尚須努力，市府相當重視空氣品質，除嚴格防制境內污染，並已與綠色和平組織合作簽署氣候緊急宣言，設定改善目標，建造永續的生活環境。

環保局認為，市府除強烈監督要求中火減煤，正針對空氣品質改善研提新的自治條例，加強管制固定、逸散、移動污染源，同時也提出燃煤電廠加嚴標準，規範重金屬排放量，加嚴標準已送中央審查中。近日此波空污幾乎使半個台灣的縣市都成為空品不良區，空污改善單靠市府不夠，盼公私協力共同維護空品，減少污染排放，一起守護生活環境。

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