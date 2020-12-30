跟2021說您好！「西門PLAY樂購町」週週精彩活動連發　陪你一起瞎拼PLAY 玩樂不累！

▲「西門PLAY樂購町」開跑！快來西門町PLAY、捕捉野生的奧樂雞。（圖／西門PLAY樂購町提供，下同）



消費中心／綜合報導

明天就要告別2020，你準備好跟2021 say hi了嗎？打算用什麼活動跟2020說掰掰、新的一年想去哪裡high？還沒想好沒關係，西門町都幫你準備好了！「西門PLAY樂購町」即日起～2021/3/7，在西門町商圈共有兩個檔期的系列活動登場，由知名插畫家掰掰啾啾創作的超人氣插畫角色「奧樂雞」在西門町商圈設置8個打卡點，2021/1/28～3/7還有國際知名的神秘IP現身，每週六、日更安排精彩活動，演唱會、偶像見面會、舞蹈大賽等，一路從2020玩到2021、從跨年玩到元宵節，每個週末都不無聊。

西門町一直以來都是年輕人的聚集地，更引領著街頭潮流，豐富多元的文化跟區域特性，也成為國內外旅客重點造訪的商圈，近年由於台北市政府啟動西區門戶計畫，使鄰近地區的街廓串連得更加完整，西門町與台北車站的連結亦更加緊密，帶動更多旅遊人潮，大大提升西門商圈國際化的形象。

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▲台北市長柯文哲親自踩街。



「西門PLAY樂購町」由擁有百萬粉絲的插畫家「掰掰啾啾」筆下的經典角色「奧樂雞」揭開序幕，奧樂雞擔綱西門町一級玩家，化身大型裝置物座落在西門町8處位置，「奧樂雞的吃貨學」在中華路上打造出讓人垂涎三尺的巨型雞排和珍奶、代表電影街的「奧樂雞的爆米花學」於武昌街77號前可看見逗趣可愛的爆米花裝飾物、「奧樂雞的瞎拚學」於峨眉漢中街口設置了巨型購物紙袋⋯⋯，透過趣味的插畫人物把西門町商圈好吃、好玩、好逛的特色一一呈現！從人潮最多的捷運西門站六號出口開始，跟著PLAY路線走，就可以看見不同面貌奧樂雞現身西門町街頭，如果捕獲野生奧樂雞，千萬要記得合照打卡。

歷史悠久的追星勝地西門町，幾乎每個偶像明星都在這裡辦過簽唱會等活動，週末假日常常人潮爆滿，西門町幾乎要變成追星族的第二個家，此次「西門PLAY樂購町」也將舉辦「PLAY NOW音樂演唱會」，2021/1/30登場的有PLAY大使高爾宣、人氣超旺的婁俊碩、陳零九、呂士軒、陳忻玥、王艷薇等將強勢登台，帶你重溫當年追星的熱血青春；你以為只有這樣嗎？那就太天真了！「西門PLAY樂購町」週週有活動！1/2起舉辦多場粉絲互動簽唱會，陣容有獨立音樂大團告五人、實力唱將朱俐靜、幸運女神蔡黃汝，及百萬訂閱Youtuber黃氏兄弟等，除此之外每週六日還會舉辦系列展演活動，像是KPOP街舞大賽、西門童樂會、魔法情人節、行動雕像藝術⋯⋯等，適合全家大小同樂，不管是什麼年齡層都能high到爆！

▲有得吃有得玩血拼還有大獎等你抽，快揪團來PLAY一波。

來到西門町怎麼能不大力血拼一番？台北市政府在「西門PLAY樂購町」活動期間，與在地商家串連，推出全期間優惠方案及數位集章活動，只要加入「西門PLAY樂購町」官方LINE@好友就可參加消費集章，不僅有特色西門町在地店家商品，還有限量週邊、10萬點LINE POINTS樂購金、Gogoro VIVA、IPHONE12等大獎等你帶回家，血拼完還賺更多。懶得出門也不怕，即日起至2021/3/6，活動官網上「西門6號商城」於每週六晚上6點開賣西門町商圈精選商品，透過線上線下的方式都可以樂購西門町！

歲末年終迎新年，總有各式不同的活動要好好享受，活動期間西門町還會出現流星星慕隧道跟造型貨櫃，跟心愛的家人朋友及另一半一起漫步星光燈海，有吃又有玩還能買到手軟逛到腿痠，在這樣的氛圍之下迎來2021，絕對是最好的決定。

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