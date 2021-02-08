【廣編】屏東熱帶農業博覽會迎新春！結合科技、藝術　創24大亮點主題區

▲屏東縣長潘孟安與立委周春米、中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人共同揭開為期23天的屏東熱博活動。

圖、文／屏東縣政府提供

2021屏東熱帶農業博覽會已於2月6日熱鬧開幕，屏東縣長潘孟安當日上午與立委周春米、中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人率先體驗由多色系彩稻打造的5支職棒球隊吉祥物彩繪稻田，共同揭開為期23天的屏東熱博活動。因應防疫，潘縣長除提醒入園遊客務必配戴口罩、全區禁止飲食，並強調今年30公頃熱博園區規劃24大亮點主題區，絕對好逛好玩，邀請全國民眾春節期間前來屏東走春，見證屏東農業結合科技、藝術展現的深度與厚度。

今年熱博24個主題單元，包含迎春花海、瓜果長廊、灰姑娘的城堡（地景藝術）、蘭海雨林、大武山下蘭花館、樹藝雅石造景展、鳳梨仙子歡樂島、探索夢幻秘境（休閒農業）、水中的彩色派對（水產區）、犇轉運勢（畜產區）、玫瑰園、客家產業館、青草作物、雜糧好好玩、農村再生、農科專區、馬場體驗、毛孩玩很大、土地長出原文化（原民區）、熱帶農家、樂農市集、多肉植物區等，天天採果樂，豐富農事體驗活動。

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熱博活動自即日起至3/1（除外休園一天），早上9點開園至下午5點閉園，搭乘火車前來熱博遊客，可至屏東火車站前轉運站，搭乘熱博接駁公車至園區，詳情可上熱博官網http://2021ptae.tw/查詢，內有豐富活動內容介紹，想報名週間活動可關注「屏東農好」臉書。