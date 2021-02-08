正妹攝影師再爆「刀療師」惡行：沒治療時也在撫摸「女網紅」屁股

記者葉國吏／綜合報導

Youtube頻道「星光奈奈」12月發布團隊成員「艾瑪」體驗刀療的Vlog，結果因刀療師的行為舉止不得體引發抨擊，星光奈奈7日深夜在臉書專頁發文再爆刀療師的惡行：「他連沒有治療時都輕撫拍屁股。」相當過分。

▲網紅艾瑪接受刀療疑遭性騷再度被討論。（圖／翻攝自YouTube／星光奈奈）

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健身網紅艾瑪拍攝當天穿了運動背心、長褲，不料才開始診療沒多久，就被刀療師拉褲子、拍屁股。過程中，刀療師表示艾瑪臀部的骨頭移位，代表正面的恥骨也有跑掉，同時手還一直往她的私密處摸去，儘管她一臉尷尬地拒絕、堅定告訴對方不能碰，刀療師仍然有意無意地把手往那邊伸。

刀療師除了手不安分外，嘴上也不停說出「既然穿得這麼騷」、「好大的肉墊，都打不到」、「妳胸部不讓我打就沒辦法」等，甚至在最後艾瑪受不了騷擾，要求對方停止治療時，刀療師還說出「既然怕人家摸，還穿那麼露」，讓艾瑪聽了相當傻眼。

▲星光奈奈再爆刀療師行為。（圖／翻攝自Facebook／星光奈奈）

星光奈奈7日深夜發文再爆刀療師行為：「他連沒有治療時都把手放艾瑪身上下輕撫還拍打屁股」，痛批「穿運動內衣就讓你想強姦她，所以覺得別人也是這樣想，你根本是潛在罪犯」。星光奈奈表示，刀療師是許多高人氣網紅推薦的，「如果不是我們完整呈現治療過程，不是一堆妹子去給他治療嗎？」強調是真實完整呈現他真實治療。