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刀療師「重壓私處」20秒！女網紅絕望哭喊…影片曝光網看傻

記者柯振中／綜合報導

近期性搔擾事件頻傳，有網紅到某知名刀療師傅的診間治療時，竟然被嗆聲「既然怕人家摸，還穿這麼露」，剪片時看到當時的狀況，忍不住流下眼淚。影片曝光後，又有知名YouTuber到刀療師傅的診間治療，期間女網紅被「重壓私處20秒」，不斷哭喊「好痛哦」。

YouTube頻道「星光奈奈」2020年12月拍攝刀療影片，團對成員「艾瑪」為了拍攝需求，穿著運動背心、緊身長褲，不過療程才剛開始，師傅就開始拉動艾瑪的長褲，還說「妳可以秀秀妳的青春阿」。

後來開始用燈放鬆肌肉時，師傅再度拉扯艾瑪的長褲，直到聽到「欸！不要拉我褲子」才停手。後來的治療過程中，師傅說服艾瑪「恥骨移位」，也需要治療，手不斷探向私處，雖然被嚴詞拒絕，依然不斷將手往恥骨伸去。

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除此之外，刀療師傅治療的過程中，還說了「既然穿得這麼騷」、「好大的肉墊，都打不到」、「妳胸部不讓我打我就沒辦法」等話語，療程結束後，還說了「既然怕人家摸，還穿這麼露」。

影片在網路上引起熱烈討論。「星光奈奈」也透過YouTube留言回應，當時剪片時，片段重複播放，根本就是凌遲，「為什麼我在旁邊沒行動？我要救一個，還是救更多女孩？我想讓更多人知道他『專業治療』是什麼，我也得必須完整呈現過程他『專業治療』給大家看。他究竟是專業治療還是？？你們自己判斷吧！」

影片發出後約2個月，YouTuber頻道「怪女森」也前往刀療師傅的診間，進行診療，而過程中也有治療婦科的部分，刀療師傅將雙手手掌重壓在女網紅的恥骨處，時間為20秒，而女網紅也因此不斷哀號「好痛哦」。

由於有許多網友洗版，指控刀療師傅性搔擾，「怪女森」特地出面回應，刀療師傅進行療程時，所有觸摸都有經過當事人同意，一旁的拍攝團隊也有陪同參與。

▼刀療師傅透過粉專回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲▼女網紅刀療爆遭性騷哀號「不要戳進去」　老師傅：怕人摸還穿那麼露。（圖／翻攝自臉書）

而該刀療師傅也透過臉書粉專回應，刀療進行時，刀刃要接觸肌膚，才能將電帶入，若有穿著衣物，充其量只是「刀按摩」，與自己拿版子敲效果差不多。

刀療師傅表示，每次診療時，皆有認真對待，無論本國人、外地人，也無分性別，絕對沒有偏心或「豬哥」，「懇請各位鍵盤俠明辨是非、高抬貴手。」

刀療師傅說，若經過評估後，認為「跳過程序（醫療程序）」可能影響診療效果，就會多次詢問，畢竟顧客已經付錢，總是希望問題能夠改善。

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▼怪女森說明，師傅進行每個動作，都有徵詢患者的同意。點圖可放大。（圖／翻YouTube／怪女森）

▲▼刀療師傅,怪女森。（圖／翻YouTube／怪女森）

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