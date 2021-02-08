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女網紅遭性騷現場「驚見保險套」！刀療師手摸私處　她崩潰發聲

▲▼被刀療師性騷擾。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

▲刀療師竟說出「既然穿得這麼騷」。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

記者曾羿翔／綜合報導

雞排妹爆遭性騷事件引起許多討論，近日又有女網紅到某知名刀療師的診間治療時被伸狼爪一事被挖出，當下還直接被嗆「既然怕人家摸，還穿這麼露」。事後發布影片中還被眼尖網友抓包，現場的刀具旁擺了不少包保險套、潤滑液。刀療師粉專小編則對此回應，「小編我下次會監督老師把個人物品收好」，引起網友撻伐。

▲▼被刀療師性騷擾。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

▲刀療師甚至直接往艾瑪的私處摸去。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

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Youtube頻道「星光奈奈」去年12月替團隊成員「艾瑪」拍攝刀療影片，沒想到艾瑪卻被慘伸狼爪，當時為了拍攝需求，穿了一套運動背心與長褲，不料被刀療師拉褲子、拍屁股。過程中刀療師還說，臀部的骨頭移位，代表正面恥骨也跑掉。據了解，師傅手一直往艾瑪的私密處摸去。負責剪片的「星光奈奈」發聲，為什麼我在旁邊沒行動？我要救一個，還是救更多女孩？我也得必須完整呈現他的「專業治療」給大家看；只能說我是哭著剪片，剪片必須重覆播放，「對我而言根本是凌遲」。

▲▼被刀療師性騷擾。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

▲可看見刀具旁有保險套。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

有眼尖網友就直接在刀療師的臉書粉專留言，「想請問治療間為什麼會有保險套，還是我們大家想太多？」小編則在底下回應，沒錯！您想太多了喔，「小編我下次會監督老師把個人物品收好」。引起不少網友撻伐。

▲粉專小編回應。（圖／翻攝自刀療師傅粉專）

▲粉專小編回應最後還附上3個笑臉符號。（圖／翻攝自刀療師傅粉專）

據了解，被爆出伸出狼爪的刀療師還曾和Youtuber黃氏兄弟合作過，影片曝光後讓許多網友都看傻，刀療師可說從頭到尾毛手毛腳，還直接對女網紅艾瑪說出「好大的肉墊」、「穿得這麼騷」、「妳胸部不讓我打就沒辦法」等騷擾語句。對此，遭指控的師傅則在臉書回應「不論是本國人、外國人、男性、女性，待遇是相同的，絕對沒有偏心或豬哥。」

▲▼女網紅刀療爆遭性騷哀號「不要戳進去」　老師傅：怕人摸還穿那麼露。（圖／翻攝自臉書）

▲遭控性騷的刀療師在臉書回應。（圖／翻攝自刀療師粉專）

不過YouTuber頻道「怪女森」後來也前往診療，過程中刀療師將雙手重壓在女網紅的恥骨處，時間長達20秒，女網紅在現場不斷哀號「好痛哦」。針對刀療師傅被控性搔擾，「怪女森」也特別回應，師傅進行療程時的所有觸摸都有經過當事人同意。

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