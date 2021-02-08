過年就是要練等啊不然要幹嘛？MSI練功神器狂降8千元　升級配備迎新春正是時候

▲MSI GF65 Thin被玩家們譽為練功神器。（圖／MSI提供，下同）

消費中心／綜合報導

要過年啦！好不容易有幾天假期，你打算做些什麼來讓這個年假別具意義呢？骨灰級玩家表示：過年當然要練等啊不然要幹嘛！把遊戲玩到駕輕就熟、練就破關神技正是他們的目標，對於熱愛遊戲的玩家來說，走到哪練到哪才是真理，不管在家還是去親戚家拜年，一有空擋就想登入廝殺，甚至可以跟表哥表弟堂姊堂妹一起組隊闖關，想要不受空間限制、還能擁有絕佳的遊戲體驗，一台厲害的筆電絕對是關鍵，手邊的電腦服役已久嗎？新春不只是練等好時機，更是升級配備的絕佳timing，微星MSI受許多電競玩家肯定，玩家激推的練功神器GF65 Thin、推出新春獨家機款的GF63 Thin、跟商務娛樂兼具的Modern 15，不同特性符合各種玩家需求。

▲輕薄便於攜帶，走到哪戰到哪。

MSI GF65 Thin的纖薄設計方便攜帶，加上效能升級，是玩家們一致推薦的首選配備，GF65 Thin搭載Intel Core i7-10750H處理器和GeForce RTX™ 3060獨立顯示卡，新一代的顯卡能提供逼真的光線追蹤繪圖技術和先進的人工智慧功能，在遊戲中也能享受彷若電影等級的光影效果，外觀的金屬材質設計兼顧輕巧與耐用，充滿質感的外型讓人愛不釋手，15.6吋螢幕具有寬廣視野，144Hz讓玩家感受到過癮的速度感與視覺清晰度，不怕錯過任何決勝畫面。

▲MSI電競筆電祭出新春回饋價，再加碼送電競耳機。

升級配備就要升級最新的！新春期間市場唯一現貨供應讓你立刻擁有！搭載GeForce RTX™ 3060獨立顯示卡的GF65 Thin電競筆電於春節期間搶先上架、限量供應，原價NT$51,900，新春玩家回饋價NT$43,900，再加碼送專業電競耳機，完全就是電競迷的福音。

▲MSI熱銷款GF63 Thin新春獨家戰鬥機款優惠狂降。

講求CP值的玩家絕對不能錯過MSI熱銷款GF63 Thin電競筆電，搭載Intel Core i7-10750H處理器與GeForce GTX™ 1650獨立顯示卡，金屬髮絲紋設計的外觀加上紅色龍盾logo，底部不對稱設計更加時尚有型，不僅有窄邊框電競面板，還支援播放Hi-Fi高解析音樂，更有MSI APP PLAYER軟體，新春期間獨家戰鬥機款原價NT37,900、下殺NT$28,900，同樣贈送專業電競耳機，讓玩家同步更新視覺與聽覺的遊戲體驗。

▲商務筆電Modern 15簡潔時尚的外型成為商務人士首選。

迎新年當然要有新的工作配備，讓業務推動更順利！MSI Modern 15商務筆電讓你工作便利回家也能輕鬆追劇，以輕量鋁合金材質打造，沉穩大器的石墨灰盡顯都會型人的簡約風格，窄邊框螢幕設計、接近100%sRGB色域範圍，讓色彩呈現更加精確，追劇、看動漫或各種工作需求都能輕鬆應付。Modern 15主打採用符合MIL-STD 810G軍規標準測試，經歷過嚴格的產品檢驗流程，具高穩定性與耐用度。

▲續航力長達9小時，隨時要回覆信件、處理公事都很OK。

商務人士最擔心筆電續航力不足，突然要修改簡報或進行線上會議時讓人一個頭兩個大，Modern 15續航力長達9小時，外出工作或休閒時間的影音娛樂都不怕被打斷。工作上最需要的外接功能也相當齊全，Modern 15具備完整的IO連接埠如：HDMI、micro SD讀卡槽、USB-A、USB-C等，外接螢幕、連接配備都能輕鬆搞定。此外，還支援播放Hi-Res高解析音樂，誰說商務筆電就要犧牲音質？下班後的追劇放鬆時間也能享有頂級的聽覺體驗。Modern 15春節限定款搭載Intel® Core™ i5處理器、GeForce™ MX350獨立顯示卡，原價NT$35,900、新春推薦價NT$25,900，現省萬元活動期間再送旅行萬國轉接頭、TYPE-C多功能連接埠、專用側背包等配件（總價值NT$3,870），歲末年終犒賞自己也不怕傷荷包，馬上就用新配備來迎接年後開工的挑戰！

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