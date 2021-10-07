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電競首度納入全運會賽事　新北市府推展不遺餘力

▲新北市政府舉辦110年度全運會，不只將電競賽事首次納入比賽項目，更持續在電競產業投入相關資源與培育人才。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

新北市政府一樓設置了電競基地展區，模擬真實電競比賽場地就像是來到了競賽現場。今年由新北市政府舉辦的110年度全運會，電競賽事首次納入比賽項目，賽期將持續進行電競策展。新北市府經發局長何怡明說，「這一次的電競基地，我們是要展現給所有新北市民朋友，讓他們了解電競產業是我們目前非常重要的一環。不管是在基礎設施、設備，包括軟體設計還有資通訊設備的製造，乃至於整個電競人才培育，以及相關所延伸出來的行銷、消費等刺激經濟的活動，都會是我們將來在新北產業的發展重點。」

▲新北電競基地業配。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲新北市府經發局長何怡明提到電競產業相關延伸，都是未來在新北產業的發展重點。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

新北市政府協助培植新創產業不遺餘力，所推出的「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，其中錄取團隊「碩擎科技」更是以遊戲手把產品「Serafim S1」，完整功能呈現成為焦點。碩擎科技執行長陳國仁就提到，群募計畫對於遊戲產業，尤其是一些比較新的產品項目有很大的幫助。因為一開始做很多新的產品和新嘗試時，其實資源會比較少，那新北市府提供了這樣的資源，包含一些展覽和展會的邀約，還有提供實質上的補助，讓我們可以使產品被更多人看到。」

▲新北電競基地業配。（圖／記者謝婷婷攝）

▲現場設有電競體感互動設備，更添臨場實境感。

活動現場還有電競體感互動設備，分成三個不同展覽時段，有VR和電競賽車可以體驗，吸引不少民眾前來了解。剛實際體驗完的民眾就說，「本身自己都有在玩手機的賽車遊戲，但是一般都只能用螢幕觸控的方式玩。今天因為有這樣的方向盤，不只更加有實體的臨場感，玩起來也相當震撼。」

▲新北電競基地業配。（圖／記者謝婷婷攝）

▲來到新北市府展區拍照打卡並上傳，還有機會獲得大獎好禮。

這一次的電競主題展區，從9月27日活動開跑將展至10月21日。現場還有新北電競代表隊選手牆，可以和你支持的選手合照，動手掃一掃QR Code，再拍照打卡上傳至「來趣新北金發局」粉專，還有機會得到專業電競耳機，希望讓市民朋友都能一起共襄盛舉。

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