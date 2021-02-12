來自地獄的「神訂單」　外賣哥心發毛...打電話手都在抖

▲外賣地址竟然是停屍間。（圖／翻攝搜狐）

記者任以芳／綜合報導

每逢除夕吃團圓年夜飯，都是大陸外賣行業最辛苦時刻。結果，廣東中山市有位外賣小哥差點觸霉頭，無意間接到一張看似普通的訂單，仔細看地址，頭皮瞬間發麻。對方還註名自「神先生」，外賣地址指定送去醫院停屍間。最後，外賣小哥嚇到連打電話給對方手都在抖。

《搜狐》報導稱，不管是送外賣還是送快遞的工作人員，每天都去不同地方，跟不同的人打交道，難免會遇到一些奇怪的事情。廣東中山市一名外賣小哥接到一個來自地獄的訂單。

▲外賣小哥不敢送去停屍間。（圖／翻攝搜狐）

根據訂單內容，外賣內容是「一份炒河粉，一份雞扒包，一杯飲品。」看似普通，收貨地址讓人嚇破膽，對方註明自己是「神先生」指定地址送到廣東中山市陳星海醫院的地下三層的停屍間，特地附註右手邊第四排「第四格拉開後，放進去。」

當時，外賣小哥以為同事惡整自己，後來確定「真有其單」。基於誰也不願意在大過年時觸霉頭，外賣小哥只好把外賣食物放到醫院前台，然後打電話讓對方出來拿，當時連打電話都手抖啊。

這篇報導掉出不少網友回應，還有人分享自己外賣經歷，「曾經在半夜送過重症加護病，到門口有幾道門，每道門都有密碼，電話沒掛按照護士的指令按密碼進去後真怕，全是半死不活的人，真偑服小護士的膽量。」

至於，廣東這位外賣哥奇遇記，不少大陸網友紛紛留言，「天啊，這給誰吃啊？」、「送餐的嗎？麻煩把箱子拉開放進來！」、「死到一半覺得有點餓，先來份外賣吃飽在上路。」、「做個紙外賣，寫好收件地址燒過去就行了，就這水平還送外賣。」、「應該讓外賣小哥再陪小主下盤棋。」

▼外賣小哥回憶，當時打給對方取餐「手都在抖。」（圖／翻攝搜狐）