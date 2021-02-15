電話不通！外送員門鈴一按「妹子衝出求救」　他目擊傻住：該怎辦

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

新北一名外送員日前深夜送餐到新莊一處民宅，結果客人不回訊息、電話也沒接，直到他按下門鈴，一對男女才破門而出，氣氛劍拔弩張，女生更焦急地向他求救，然而他完全不知該如何是好，只呆呆站在原地，等女方掙脫逃跑後才離開。

外送員前天在「UberEats全台討論區」發文提到，凌晨2點左右，他送餐到新莊一處民宅2樓，抵達時傳了訊息告知，但對方沒已讀，後來電話也不通，無奈之下他只好鼓起勇氣按門鈴。

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沒想到，當他按下去的瞬間，一名女子突然衝出來，同時男生抓著她的包包和衣服，感覺像是起了不小的爭執，「女的拜託我救她，報警也可以，男的則說餐點丟旁邊，人走就好不關你的事。我猜應該是女生故意點餐，等外送員到來才有機會脫逃。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

由於事出突然，外送員就這樣站在那近10分鐘，根本不知該怎麼辦，加上樓梯間十分狹窄，直到女生把包包扣環解開，掙脫後往樓下跑，他才錯愕離開，事後他不禁好奇求問，「各位夥伴們，如果送餐途中遇到這臨時狀況，該如何處理？」

對此，同行們紛紛回應，「遇到這種事就是報警處理，還需要問嗎」、「當然離開男的視線打110」、「看個人，想報警就報，不想就走人，畢竟會有麻煩的」、「立馬錄影搜證外加報警」、「不要多管閒事」、「假裝離開，然後報警」。

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