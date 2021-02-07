2蘇門答臘虎逃出動物園！　管理員遭「撕咬狠抓」慘死圍欄口

▲印尼發生蘇門答臘虎逃出動物園，其中一隻被認為展現出攻擊性，慘遭射殺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

印尼婆羅洲發生一起悲劇事件。辛卡動物園（Sinka Zoo）2隻蘇門答臘虎5日逃逸，47歲管理員被發現陳屍在圍欄口，遺體布滿抓痕與咬痕。相關單位發起大規模搜索，6日終於找到2隻老虎，但被迫槍殺其中一隻。

BBC等外媒報導，山口洋市（Singkawang）地區連日大雨，5日深夜引發土石流，沖破圍欄。工作人員在圍欄附近看見一隻猴子、鴕鳥與一隻食火雞（Cassowary）的屍體，稍後才發現管理員也不幸死亡。

此消息一出，引發當地恐慌。警方要求附近觀光旅遊景點全部停止營運，居民也必須待在家中。相關單位準備一籠滿滿的活體獵物，希望引誘老虎回來，最後出動無人機，在茂密叢林裡搜索許久，才找到2隻18個月大的母虎。

當地動保機構負責人阿迪哈瑪塔（Sadtata Noor Adirahmanta）向《法新社》表示，一隻老虎被射中鎮靜劑吹箭後，成功回到動物園，接受醫療專家照顧與監控；另一隻卻已經表現出攻擊性，不幸遭射殺，「我們擔心牠逃到最近的社區。雖然我們盡全力活捉（老虎），但優先考量仍是人類的安全。」

根據世界自然基金會（WWF）數據，蘇門答臘虎是極度瀕危物種，野外大約僅存400隻，棲息在蘇門答臘的叢林裡，在爪哇島與峇厘島都已絕跡。

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