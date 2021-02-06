　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國小師接兒子下課　遭墜樓婦「高速撞壓」命危！妻崩潰：就差這2秒

▲▼墜樓。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲國小老師出門接兒子下課，竟遭墜樓的婦人壓到，當場失去生命跡象。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市樹林區5日發生墜樓事件，66歲的丁姓女子從11樓墜落，壓到路過的吳姓男子，導致2人都失去生命跡象，猶如多年前「燒肉粽事件」的翻版。吳男是國小老師，事件發生後，同仁都感到不捨，經過搶救，吳男已恢復呼吸心跳，但仍未脫險，目前裝置葉克膜觀察中。

吳男5日晚間8點多路過樹林區太元街，沒想到在大樓的人行道上，遭到從11樓墜落的丁女壓中，2人雙雙失去生命跡象。救護人員緊急到場，將2人送往亞東醫院、土城醫院救治。

經過搶救後，吳男恢復呼吸心跳，已經裝置葉克膜，目前還在觀察當中，丁女則不治身亡。據了解，吳男是小學教師，在桃園一間國小任教已有20年，平時教學認真，還有擔任班級導師，與校內同仁相處融洽，發生意外後，同仁都感到不捨。

丁女則疑似是投資失敗，導致想不開輕生，警方已通知丁女的家屬到場，詳細案發原因仍在調查。

當時吳男與同為小學教師的妻子，正帶著兒子經過案發地點，準備去接正在補習班上課的大兒子，沒想到竟然發生意外。吳男的家屬聽到消息，感到相當崩潰，若早個2秒，或是晚個2秒經過，就不會碰上這種事了。

事發相當突然，離譜的經過又被外界認為是「燒肉粽事件」的翻版。燒肉粽事件發生於1986年3月5日，有名黃姓肉粽攤販當天晚上沿著台北市中山區新生北路一帶叫賣，遭到從13樓墜樓輕生的胡女壓到，黃男當場失去生命跡象，胡女則被救了回來，是國內第一起跳樓壓死路人的意外。雖然胡女被救活，但經過10多年後，再度選擇自殺，結束了生命。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►「SK-II青春露」下殺5.5折

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／遭女記者挑釁「告啊」　雞排妹：可能是豪記找來的吧
為何日本防疫輸台灣？　田中千繪曝「東京真實現況」
國小師接兒下課　遭墜樓婦「高速撞壓」命危！妻崩潰：差2秒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國小師接兒子下課　遭墜樓婦「高速撞壓」命危！妻崩潰：就差這2秒

快訊／淡水塑膠工廠驚傳爆炸起火！烈焰吞噬建築　百人搶救中

皮卡車翻肚！直行2車「聯手狠鏟」4傷　網：這地方很詭異

機車解體零件滿地！大貨車左轉擊落騎士奪命　網：三寶鬼切釀禍

塞車走走停停放空　他追撞小黃釀3車連環車禍親吐：我恍神

餐酒館被潑紅漆滿月...又陷蟲蟲危機　2煞甩整袋「麵包蟲」1人栽了

單親4寶爸舊疾發作沒錢手術斷炊　與19歲身障女蝸居5坪小套房

失業男販毒躲追緝「3天換住處」　賓士車被鎖定「扣90萬＋5包毒」

超商物流車掃斷路燈！追撞停等紅燈2車　駕駛受困

網咖大哥哥誘騙3童「肉體交易」錄影自嗨　喊價200元起犯案31回

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹一走翁立友立馬現身 她馬上回來！準備「硬闖記者會」

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

亮刀威脅要殺掉！呆萌鴨見爸伎倆 冷眼看幾秒後...淡定轉頭冷處理

甜美女星曝整形失敗「鼻頭壞死發黑」　崩潰想輕生…丟175萬片酬還賠865萬

翁立友：我連想自殺的權益都沒有　3度提媽媽「我的母親每天都在哭」

國小師接兒子下課　遭墜樓婦「高速撞壓」命危！妻崩潰：就差這2秒

快訊／淡水塑膠工廠驚傳爆炸起火！烈焰吞噬建築　百人搶救中

皮卡車翻肚！直行2車「聯手狠鏟」4傷　網：這地方很詭異

機車解體零件滿地！大貨車左轉擊落騎士奪命　網：三寶鬼切釀禍

塞車走走停停放空　他追撞小黃釀3車連環車禍親吐：我恍神

餐酒館被潑紅漆滿月...又陷蟲蟲危機　2煞甩整袋「麵包蟲」1人栽了

單親4寶爸舊疾發作沒錢手術斷炊　與19歲身障女蝸居5坪小套房

失業男販毒躲追緝「3天換住處」　賓士車被鎖定「扣90萬＋5包毒」

超商物流車掃斷路燈！追撞停等紅燈2車　駕駛受困

網咖大哥哥誘騙3童「肉體交易」錄影自嗨　喊價200元起犯案31回

最美幼兒園教師！網看完嗨喊「重讀一次」　本尊IG神到了

店員寫打氣紙條「希望沒認錯人」…仍誤認展瑞　展榮收下暖心回應

快訊／遭女記者挑釁「告啊」　雞排妹：可能是豪記找來的吧

下斡旋被拖14天！房仲仍帶人看房　網曝「單複差異」：賀成交

拉鍊卡住硬扯爆開！「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻：聽我解釋

罷捷吞敗仗！　江啟臣「難過一晚就好」828用公投討回公道

國民黨：全力支持吳思瑤、3Q罷免案　護食安立場不變

睡吊床像被綁架！白貓「肉呼呼圓肚」全現形　懸空監視媽失敗

刷酸去粉刺閉口前，先認識4大「酸類保養」！依膚質挑選更適合

只聽到聲音！呆萌臘腸卡「視線死角」不見球　身高差笑翻姐

社會熱門新聞

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

女子從11樓墜下！人夫被壓倒失去心跳　妻子祈禱後奇蹟出現

31歲駕駛撞飛9旬嬤　血流滿地送醫亡

基隆驚現「木乃伊」！失聯男躺車內成乾屍

離婚後產子！她挨告外遇：自己拿針筒灌進去的…贏了

2幼女悲傷認屍！4寶婦恍神騎上國道慘遭撞死

快訊／鳳山男「一槍擊斃」好友！妻目擊崩潰

高雄男持棍棒尋仇　遭一刀捅進心臟亡

即／板橋男騎士遭輾爆頭　擦撞拖板車慘死

屁孩勇闖「幽靈船」回家染怪病　在地人嚇：放哪都出事

高雄屁孩曝霸凌原因　遭警無情打臉

即／新竹工安意外！怪手突翻覆「重壓男工人」

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

更多熱門

相關新聞

女子從11樓墜下！人夫被壓倒失去心跳　妻子祈禱後奇蹟出現

女子從11樓墜下！人夫被壓倒失去心跳　妻子祈禱後奇蹟出現

新北市樹林區一對夫妻5日晚間9點在太元街牽手散步，怎料一名女子從民宅11樓墜下，而人夫脖子、臀部遭到重壓，妻子當場嚇傻，上前關心發現丈夫沒有呼吸心跳，她痛哭大叫！後來墜樓女宣告不治，人夫在醫院搶救，太太在外邊哭邊祈禱，後來奇蹟出現，丈夫恢復心跳，但昏迷指數只有三，仍有生命危險。

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

刀客「見頸即殺」　這原因輕判1年半但「另囚4年」

刀客「見頸即殺」　這原因輕判1年半但「另囚4年」

快訊／台中小客車被「水泥車、拖板車」夾爛…駕駛命危

快訊／台中小客車被「水泥車、拖板車」夾爛…駕駛命危

即／陸軍少校「宿舍5F墜下」不治

即／陸軍少校「宿舍5F墜下」不治

關鍵字：

老師墜樓路人命危燒肉粽事件

讀者迴響

熱門新聞

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

即／雞排妹深夜吐心聲：邰智源、許效舜最衰

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

雞排妹暗指「曾國城是慣犯」　圈內人曝：不意外

罷捷行動確定失敗！6.5萬鳳山人投下不同意票

翁立友輸了！網整理記者會10點　1張圖秒懂

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

快訊／邰智源硬起來開告！

男大生買台積電「1股按成1張」求救：完蛋了

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

基隆花蟹捕撈上岸！竟自帶身分證

復興空難6年「唯一倖存空姐」　2164字曝心情

傳產公司待12年！「年終發了」金額逼哭他

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面