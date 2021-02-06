國小師接兒子下課　遭墜樓婦「高速撞壓」命危！妻崩潰：就差這2秒

▲國小老師出門接兒子下課，竟遭墜樓的婦人壓到，當場失去生命跡象。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市樹林區5日發生墜樓事件，66歲的丁姓女子從11樓墜落，壓到路過的吳姓男子，導致2人都失去生命跡象，猶如多年前「燒肉粽事件」的翻版。吳男是國小老師，事件發生後，同仁都感到不捨，經過搶救，吳男已恢復呼吸心跳，但仍未脫險，目前裝置葉克膜觀察中。

吳男5日晚間8點多路過樹林區太元街，沒想到在大樓的人行道上，遭到從11樓墜落的丁女壓中，2人雙雙失去生命跡象。救護人員緊急到場，將2人送往亞東醫院、土城醫院救治。

經過搶救後，吳男恢復呼吸心跳，已經裝置葉克膜，目前還在觀察當中，丁女則不治身亡。據了解，吳男是小學教師，在桃園一間國小任教已有20年，平時教學認真，還有擔任班級導師，與校內同仁相處融洽，發生意外後，同仁都感到不捨。

丁女則疑似是投資失敗，導致想不開輕生，警方已通知丁女的家屬到場，詳細案發原因仍在調查。

當時吳男與同為小學教師的妻子，正帶著兒子經過案發地點，準備去接正在補習班上課的大兒子，沒想到竟然發生意外。吳男的家屬聽到消息，感到相當崩潰，若早個2秒，或是晚個2秒經過，就不會碰上這種事了。

事發相當突然，離譜的經過又被外界認為是「燒肉粽事件」的翻版。燒肉粽事件發生於1986年3月5日，有名黃姓肉粽攤販當天晚上沿著台北市中山區新生北路一帶叫賣，遭到從13樓墜樓輕生的胡女壓到，黃男當場失去生命跡象，胡女則被救了回來，是國內第一起跳樓壓死路人的意外。雖然胡女被救活，但經過10多年後，再度選擇自殺，結束了生命。

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