女子從11樓墜下！她目擊老公被壓倒失去心跳　淚崩祈禱後奇蹟出現

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區一對夫妻5日晚間9點在太元街牽手散步，怎料一名女子從民宅11樓墜下，而人夫脖子、臀部遭到重壓，妻子當場嚇傻，上前關心發現丈夫沒有呼吸心跳，她痛哭大叫！後來墜樓女宣告不治，人夫在醫院搶救，太太在外邊哭邊祈禱，後來奇蹟出現，丈夫恢復心跳，但昏迷指數只有三，仍有生命危險。

▲婦人從11樓墜下，散步的人夫無辜被重壓，一旁的妻子痛哭失聲。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，墜樓的是66歲丁姓婦人，丈夫已逝後獨居，疑因經濟壓力才走上絕路，她用一條棉被裹在身上後輕生，目前兒女已回家處理後事；45歲吳姓人夫案發當時陪妻子散步，抬頭看到從天而降的丁女，還沒反應過來就被重壓，脖子跟臀部受到強大衝擊倒地，丁、吳當場失去呼吸心跳，妻子痛哭失聲。

▲婦人裹上被子後墜樓。（圖／記者游宗樺攝）

警、消獲報趕到現場後，協助將傷者分別送往亞東、土城醫院急救，丁女被宣告不治，吳男則在醫師的搶救、妻子的呼喊祈禱下恢復的生命徵象，但昏迷指數只有3，還沒脫離險境。

土城醫院急診主任薛承君表示，一般而言，到院前已經沒有呼吸心跳的患者，要再救回來的難度非常大，好在經過30分鐘的搶救，男子恢復了心跳，但因為傷勢非常嚴重，最重的傷在脖子跟臀部的部分，因此還沒脫離險境，昏迷指數為3；警方在現場拉起封鎖線，正持續調查事件發生的原因。

▼急診醫師薛承君表示，人夫雖然恢復心跳，但仍未脫離險境。（圖／記者陳雕文攝）