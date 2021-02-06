LIVE／黃捷罷免案開票！今投票率超過4成　門檻「7萬2892票」

記者洪靖宜、吳世龍、徐愷昕／高雄報導

高雄市議員黃捷罷免案今（6）日進行投票，一早各處投票所湧現人潮，市民紛紛前來投下神聖的一票行使公民權。據了解，鳳山總選舉人數為29萬1566人，意旨只要超過總數的4分之1，也就是7萬2892人投下同意票，黃捷將被罷免成功！今天下午4時一到，正式進入開票作業程序，最終開票結果如何，《ETtoday新聞雲》將在現場為您進行最新現況轉播。

▲黃捷3點許已抵達許智傑服務處等候開票。（圖／記者吳世龍攝）

分析鳳山過去從2012年以來，總統選舉連續三屆都是由民進黨取勝，立委選舉都同樣是綠大於藍，只有2018年韓國瑜選高雄市長的時候有逆轉，甚至在同一選區7席市議員中藍營就奪4席，該年投給國民黨籍候選人者，達9萬2935票，而2020年韓國瑜參選總統時，在鳳山也有拿到8萬2千票，推派的立委候選人李雅靜也拿下8萬6127票，假如這8萬多人都出來投下同意票，要通過確實不無可能；但民進黨推派的立委許智傑則是衝出11萬票以上，如果能用優勢人數讓不同意票超越同意票，使罷免不通過，也是一招。

第三階段罷免投票，根據《公職人員選舉罷免法》規定，市議員罷免案投票通過門檻，同意票數需達原選區選舉人數4分之1以上，且同意票數多於不同意票數，鳳山總選舉人數為29萬1566人，同意罷免須超過7萬2892票，是當時黃捷當選票數1萬8420票的近4倍之多，究竟結果如何，今日見分曉。

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▲黃捷近日積極上街拜票 。（圖／市議員黃捷提供）

▲林昶佐為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）