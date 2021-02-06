墾丁「沙灘車夜探梅花鹿」春節加強取締　警3年告發86業者

▲保七總八大隊開單告發沙灘車業者違規營業 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東墾丁「水蛙窟」等地業者上網以「沙灘車夜探梅花鹿」揪團攬客，已違反國家公園法規定，保七總隊第八大隊近3年已取締計告發86件、86人，籲請業者遵守法令規定，以免被罰，未來也將持續加強取締作業，確保生態不被破壞。

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▲▼保七總八大隊員對違規業者開單告發。



保七總隊第八大隊表示，「龍磐公園」及「水蛙窟」等地，屬於生態保護區，不容破壞，因此該大隊長期配合主管機關墾丁國家公園管理處編排聯合巡查勤務，協助取締違規業者，並依違反國家公園法第13條8款「其他經國家公園主管機關禁止之行為」規定第6項「禁止從事營業沙灘車之活動行為」進行告發。

2018迄20200近3年來，已針對沙灘車違規營業的行為，告發過86件86人，績效卓著。

第八大隊人員說，春節連假期間，為維護各觀光熱門景點交通順暢及當地生態保育，將增加「龍磐公園」及「水蛙窟」等地區巡邏勤務，不定時前往該地區巡查，避免生態破壞及違規情事發生。

第八大隊呼籲相關業者應有生態永續的保育觀念，共同維護自然景觀，切勿違規營業。民眾若有發現相關違規情事，請儘速通報墾丁國家公園管理處（通報電話：08-8861321）或保七總隊第八大隊（報案電話：08-8861331），共同維護墾丁生態環境。

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