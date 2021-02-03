中山高仁德路段驚見機車！國道警：開單告發罰3千元以上

▲網友上傳影片「機車行駛國道」，可見1部機車駛入國道1號台南仁德往北行駛。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社 PO文指出：「真的瘋了嗎？這是高速公路啊！不是平面道路」，所傳影片中可看見1部機車在國道1號上行駛，引起網友熱議，網友說真的不要命了！

國道警察第四大隊指出，對於網友1月30日上傳影片「機車行駛國道」1案，警方查處發現，查看該影片係發生於國道1號北向仁德路段，一部機車由台86線仁德系統駛入國道1號往北行駛。

警方說，依據高速公路及快速公路交通管制規則第19條第4項規定「機車不得行駛及進入高速公路及快速公路」，違反者依道路交通管理處罰條例第33條4項之規定處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰，另大型重型機車行駛未經公告允許之路段則依第92條第7項第1款之規定，處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。本案請民眾檢附相關影片資料向該隊檢舉，警方會依法查處。

國道警察第四大隊呼籲用路人，民眾騎乘機車勿上高速公路，如已誤入高速公路後請立即於路肩停車，警方會立即前往處理，千萬不要於高速公路車道上任意行駛，以防造成自身及其他用路人之危害。

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