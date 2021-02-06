蓋亞那設辦一天破局　侯友宜：國內團結外交才會順

▲侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對外交部在蓋亞那設立辦公室在一天內生變，新北市長侯友宜6日表示，國內團結外交才能更順暢。

侯友宜上午出席「金牌農村頒獎典禮暨誓師儀式」後受訪表示，台灣的外交處境非常的艱困，國人面對外交艱困過程中屢屢受挫、屢屢受到外面的打壓，國內所有的國民更應該凝聚力量，團結在一起，讓外交能夠順暢，大家應該更努力、更團結、更堅強。

外交部前天大動作宣布將在蓋亞那設台灣辦公室，強調具官方地位，執政黨立委更宣稱是外交突破。不到24小時，蓋亞那外交部宣布堅守一中政策，終止與台協議。執政黨批中共打壓我外交，國民黨則呼籲，中共當局不應打壓中華民國國際空間，但民進黨也應檢討「炒短線式」外交作為。

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