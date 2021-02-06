蘇貞昌嗆中國「大國沒大器」　籲國人覺醒不必心存幻想

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

我國4日時宣布在南美洲國家蓋亞那設置台灣辦公室，沒想到5日就出現變卦，在「一個中國」政策原則下和大陸邦交不變，與台灣協議因「溝通失誤」而終止。對此，行政院長蘇貞昌說，看到中國氣急敗壞，竟然用防疫的資源來要脅，以致於兩國已經談好的事情，因中國的打壓而中斷，「非常遺憾」。

蘇貞昌6日上午赴基隆視察口罩生產線，會前受訪表示，這幾年大家看到在蔡總統領導下，台灣的國際形象愈來愈好，國際關係愈來愈好，「所以我們在世界上交朋友，有新的國家願意跟我們做朋友，這是好事」。

「我們看到中國氣急敗壞，竟然用防疫的資源來要脅，以致於兩國已經談好的事情，因中國的打壓而中斷，非常遺憾。」蘇貞昌說，可以看出，中國作為一個大國沒有大器，同時也可以看到中國用這樣的手段，無益於改善兩岸關係，也讓台灣人對中國的形象與印象愈來愈不好。

蘇貞昌表示，同時，我們也應該經此事而更覺醒，對中國不必存有幻想。而國人同胞也更應該團結努力，才會繼續更有力。我們也一定繼續更努力，以台灣的成績、善良，跟願意和世界做朋友的心情，一定繼續要在全世界走出去交朋友，並且讓台灣愈來愈有國際空間，這是國人同胞要團結努力才能爭取到的。