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蓋亞那外長坦承見中官員後反悔：設台灣辦公室本就只為吸引投資

▲▼蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd），與中國臨時代辦陳錫來會面，隨後宣布與台灣協議無效。（圖／翻攝自蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）臉書粉專）

▲蓋亞那外交部長陶德在臉書張貼照片，與中國臨時代辦陳錫來會面。（圖／翻攝自蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）臉書粉專）

記者張靖榕／綜合外電報導

我外交部4日宣布在南美洲國家蓋亞那（Guyana）建立「台灣辦公室」，蓋亞那卻又因中國介入而反悔。蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）接受美聯社專訪時表示，政府原本認為讓台灣設置辦公室對蓋亞以促進貿易和投資沒有什麼不對，但在與中國駐蓋亞那臨時代辦會面後，整件事情仍牽扯到政治，因此只好取消。

美聯社報導，蓋亞那政府在中國介入後趕緊對外發表聲明，表態仍將依照一中原則政策，以及其與中華人民共和國的外交關係，「蓋亞那和台灣並沒無任何外交聯繫和關係，而在簽署協議上的溝通失誤之後，這項協議已經失效。」

陶德周五（5日）告訴美聯社記者，蓋亞那當局原先對於允許台灣在國土內建立辦公室並無不妥，因為僅將台灣視為貿易夥伴，有助於推動對蓋亞那的投資和貿易，「原本的意思是讓他們（台灣）設立辦公室，只針對貿易和投資。」他強調「指針對貿易範圍」，因為對蓋亞那而言，整起事件的開頭只是他們認為這是雙方進行貿易往來的一項商業機會，但沒想到仍被捲入了地緣政治糾紛之中。

台灣在蓋亞那設立辦公室的協議早於1月11日簽署完成，但當時尚未有任何官方宣布，台灣辦公室很快於4天後啟動，在此之前並未受到太多關注，反而是在美國駐蓋亞那大使館恭喜雙方達成的成就後，才讓雪球愈滾愈大。

陶德坦承他4日與中國駐蓋亞那臨時代辦陳錫來見面，並未透露詳細細節，但雙方會面後對台協議便「立刻失效」。

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