搶進投票所挨轟「道德衰落」！黃捷致歉、不認插隊：完全是個誤會

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄「罷捷投票」今（6日）上午8時正式舉行，高雄市議員黃捷一早現身鳳山高中接受媒體聯訪，不料隨後卻爆出「投票插隊疑雲」，遭到身穿綠色外套的男性民眾痛罵「倫理道德慢慢衰落！」對此，黃捷稍早做出回應，不認插隊一事，稱「完全是個誤會」，表示因現場很多媒體在拍，人很多、有點混亂，「因為我們這樣大陣仗、大家要拍攝投票狀況，影響到民眾投票，在這邊致歉。」

▲黃捷回應投票插隊一事，稱「完全是個誤會」。（圖／記者黃子倩攝）

《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，就在黃捷到場簡短發表完感言後，隨即轉身走進投開票所準備投票，但黃捷卻無視門口排了一位身穿綠色外套的男子，彷若無人般逕自走進投票所，男子見到自己被插隊後當場傻眼，幸現場選務人員也發現異狀，立即將黃捷請出，並請她量測體溫、酒精消毒後到後方重新排隊投票。

事後該名險些遭插隊成功的綠衣男子接受《ETtoday新聞雲》獨家採訪時直呼，黃捷投票時竟然直接插到前面，「不管是誰都要排隊，這種行為不好，不管反對還是同意，隊都要照排，現在教育方式有點偏了，倫理道德慢慢衰落，這個國家很危險！」

對此，稍早黃捷也正式做出回應，稱插隊一事「完全是個誤會啦！」黃捷解釋，當時媒體也在現場，人很多、有點混亂，「我沒有看到排隊路線，在選務人員引導後，量完體溫、噴酒精，就進投開票所，沒有所謂『插隊』這件事。現場還有其他要投票民眾，人很多，狀況比較混亂一點，因為我們這樣大陣仗，媒體要拍攝投票狀況，影響到民眾的投票，在這邊致歉，希望大家今天投票順利，不管是在防疫上、還是行使公民權的過程中，期盼好天氣能夠帶給大家順利、美好的一天。」

▼黃捷被拍到「插隊搶進投票所」瞬間，隨後即被選務人員請出，量測體溫後重新排隊。（圖／記者吳奕靖翻攝）