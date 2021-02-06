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才挺雞排妹！呱吉被挖出脫口秀喊「把高雄人X到脫肛」　網怒轟雙標

▲▼台北市議員呱吉邱威傑。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員呱吉邱威傑。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雞排妹（鄭家純）日前控訴翁立友在尾牙場上性騷擾，但卻被網友翻出她曾在直播節目上，透露被一名醫師拍屁股其實蠻爽的，進而遭質疑是「雙重標準」。對此，台北市議員呱吉（邱威傑）舉例力挺雞排妹，表明「所有的話都是看人看地點講的」。原本這席話被網友讚爆，但後來就有人挖出呱吉之前的脫口秀影片，發現內容超不妥當，根本就是公然「性騷擾」。

呱吉3日在臉書PO文舉例，「『性騷擾是以當事人主觀感受做判斷依據』，也許會讓有些人覺得這不就隨便人講，好像不是很公平。」就像「你小孩今天身體好嗎？」雖可能僅是體貼問候，但若出自惡鄰居口中，就是會讓人心生畏懼。

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呱吉認為，判斷一個行為、一句話是否有惡意，本就受到對話當事人的相互關係影響，心儀對象對自己肢體碰觸當然無妨，但若是職場的主管或長輩，就可能讓人害怕、覺得被騷擾。因此，呱吉覺得「所有的話都是看人看地點講的」，如果對雙方關係沒有把握，理應以禮相待、保持文明的距離，因此他並不覺得雞排妹有講錯什麼，也相信對方真的有被騷擾的感覺。

▲▼翁立友出面聲明記者會,雞排妹離開現場。（圖／記者李毓康攝）

▲雞排妹鄭家純。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，網友紛紛讚爆，覺得呱吉說的話很有道理。不過，隨即又有網友挖出呱吉的黑歷史，質疑「呱吉可以，但你不行」、「雙標還好意思」。

呱吉先前曾在高雄「大港開唱」表演脫口秀，內容包含「我等一下要把你們這些高雄人，通通都X到脫肛」、「現場有沒有人，想要被市議員X的，男生全部給我把手放下，因為我只X女的」、「因為如果你是男生的話，我會要你X我」、「韓國瑜能屈能伸，龜頭也是能屈能伸」等。

隨著這個似乎不那麼妥當的內容曝光後，網友紛紛直喊，「超噁，玩笑這樣開的嗎」、「大型性騷擾演唱會」、「公然性騷擾韓國瑜」、「這樣很暖，不構成性騷擾」、「真X媽下流」、「所以尾牙的屬性應該是怎樣」、「在說別人之前，先看自己是什麼模樣」、「噁心又多重標準」、「原來表演就可以性騷擾囉」、「他會說那是表演」；不過也有人出面緩頰，「這個還好耶，沒有針對誰」、「也許人家高雄人都很舒服啊」、「其實很好笑啊，這些本來就是很主觀的東西」。

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