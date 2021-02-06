快訊／鳳山男「一槍擊斃」好友！頸動脈破裂血狂濺　妻目擊崩潰

▲高雄槍擊案，兇嫌8小時後落網。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄鳳山中山東路巷內6日凌晨2時許傳出槍響，一名男子因與好友有宿怨、懷疑友人向警方報訊，指稱他持有毒品，因此凌晨持槍尋仇，一槍將對方射殺斃命、子彈射破頸動脈當場鮮血狂濺，其妻在場目擊丈夫斷氣全程當場崩潰。警方獲報後立即展開追查，於8小時後、上午9時55分許於中崙一路發現兇嫌，當場將其逮捕壓制，起出手槍1枝、子彈42發，全案依殺人及槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。

警方調查，槍手蔡嫌（60歲）與死者陳男（58歲）為舊識，凌晨2時許蔡男到中山東路巷內與陳男展開談判，但過程中雙方一言不合，蔡隨即掏槍向陳擊發，雖然過程中友卡彈，但仍有一發子彈順利擊出、射中陳男頸部，其頸動脈當場破裂，大量鮮血狂湧噴濺，而當時陳男的妻子鄭女、及友人吳男也在場，目睹這血腥一幕當場崩潰。

事後陳男被緊急送往長庚醫院搶救，但因傷勢過重，仍於凌晨3時27分宣告不治死亡。警方凌晨獲報後立即成立專案小組追查，經初步了解，蔡、陳2人有宿怨，蔡先前曾因毒品案遭抓，懷疑是陳通風報信，因此懷恨在心，不料竟會演變成槍擊殺人案。

而蔡嫌在犯案後隨即展開逃亡，警方鎖定其重機展開查緝，於犯案後8小時、今早9時55分許於中崙一路發現蔡嫌身影，當場上前予以圍捕壓制，並在其身上起出手槍1枝、子彈42發，全案依殺人及槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。

▼蔡嫌犯案後逃亡8小時，今早遭警方壓制逮捕。（圖／記者黃子倩翻攝）