十大要犯之侄設迷魂賭局！海削台商+搬家小開　逼簽千萬本票

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵三隊接獲民眾報案，遭人設局參加汽車旅館舉辦的派對，但喝完飲料後卻迷迷糊糊，醒來後被要求支付上千萬元賭債，男子遭拘禁數小時，直到償還2百萬後才脫身，另名搬家公司小開也被以同樣手法騙走上百萬元。

警方調查，40歲的姜姓男子是曾經走跳江湖、赫赫有名的十大槍擊要犯之一藍元昌侄子，主要混跡在蘆洲地區，在2020年4月間認識37歲的沈姓男子以及42歲的葉姓男子，便以在汽車旅館開趴為由，分別設局邀請2人參加。

▲北市刑大查獲竹聯幫和堂大哥，下藥迷昏被害人聲稱對方擲骰子輸了，要求被害人付錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

姜男等人慣用手法均為在飲料中加入鎮定劑、迷幻藥，等被害人昏迷暈眩，等起來後便對其聲稱「剛才擲骰子，你們輸了不少」，要被害人支付金錢，如不服從就加以拘禁，直到被害人拿出部分金額，簽下借據後才可脫身。

被鎖定的沈姓男子原本在大陸經商，因為新冠肺炎疫情關係返台，沒想到卻被姜男等人設局引誘，還對沈男開口索償上千萬元，不付錢還被拘禁數小時，最後沈男則付了2百萬元，另簽下本票才脫身。

▲警方日前前往攻堅查緝，並在主嫌與共犯家中搜出鎮暴槍、毒品以及本票等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

另名葉姓男子則為宜蘭的搬家公司小開，也被以同樣手法設局，最後身上現金都被搜刮一空，最後還強迫葉男簽下本票後才放人，事後還不斷對沈姓、葉姓男子2人追討債務，嚇得2人趕忙報警處理。

警方日前前往攻堅，並在姜男與同夥住處查獲鎮暴槍、本票、現金數十萬元以及毒品，警方訊後將姜姓大哥與5名同夥，依照《組織犯罪條例》、妨害自由、恐嚇、傷害以及毒品罪嫌送辦。

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