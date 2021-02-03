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國台辦旗下媒體改版　《中國台灣網》新logo意象撞臉華航

▲▼中國台灣網(www.taiwan.cn)新版首頁於2021年2月3日全新上線。（圖／取自中國台灣網）

▲國台辦旗下媒體，中國台灣網新版首頁於2021年2月3日上線。（圖／取自中國台灣網）

記者陳政錄／北京報導

大陸國台辦旗下媒體《中國台灣網》，3日上線新版首頁與新logo，並喊出「民族情懷兩岸脈動」的新口號。《中國台灣網》指稱，新logo設計是其英文縮寫CTW的藝術化設計，三個字母設計成交叉環抱的兩條舞動的母子龍，「意指兩岸都是龍的傳人，小龍在母龍懷抱中成長。」

值得注意的是，《中國台灣網》新logo中，以大寫字母C（中國China），包圍TW（台灣）的意象，也與華航先前推出的貨機新logo，將Cargo的C包住台灣地圖意象雷同，另C包圍住TW，是否暗示陸方對台工作的期許將更進一步，也引發討論。

▲▼華航機身新塗裝。（圖／華航提供）

▲華航貨機機身新塗裝的設計，應行政院要求增加台灣意象，用Cargo的大寫字母C，包圍住台灣地圖，而中國台灣網則是以China的大寫字母C，包圍住台灣TW。（圖／華航提供）

《中國台灣網》是大陸國台辦旗下，重點推進對台工作的宣傳網站，包括時事、評論、理論、經貿、文化、31條等欄目，指南欄目下有就業、生活、求學、創業等版塊，在講解大陸對台政策的同時，評論兩岸議題，介紹台青、台商在陸發展。

《中國台灣網》表示，2月3日全新上線改版的新版首頁，按照中央重點新聞網站、國家涉台門戶網站的標準精心設計，堅持「穩中求進」總基調，從內容、設計、功能三個方面著手，宣傳中央對台政策，講好兩岸融合故事，服務台胞工作學習生活，回應網民對台灣問題的關切，將給網民帶來更好的閱讀、互動體驗。

與新版網頁一同推出的，包括新口號「民族情懷兩岸脈動」，以及新logo，將《中國台灣網》英文縮寫CTW進行藝術畫設計，整體採用暖黃主色調，「象徵兩岸同胞同為炎黃子孫，同根同源、同心同種。」

《中國台灣網》指出，三個字母設計成交叉環抱的兩條舞動的母子龍，意指兩岸都是龍的傳人，小龍在母龍懷抱中成長，寓意兩岸親情相繫、親密合作、融合一體，兩岸同胞彼此擁抱，融合發展。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼中國台灣網新版首頁。（圖／取自中國台灣網）

▲▼中國台灣網(www.taiwan.cn)新版首頁於2021年2月3日全新上線。（圖／取自中國台灣網）

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