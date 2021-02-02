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社會 社會焦點 保障人權

統促黨主委假債權率眾逼債　強搬機器還對員警叫囂...黑底被掀

▲警方查獲竹聯幫地堂、統促黨主委討債集團。（圖／龜山警分局提供）

▲警方查獲竹聯幫地堂、統促黨主委討債集團。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

66歲溫姓男子為竹聯幫地堂大哥也是中華統一促進黨福星黨部主任委員，以索討不良債權強逼被害人簽立讓渡書及本票牟利，去年7月溫嫌糾眾前往被害人桃園市龜山區工廠欲強搬大型機具抵債，造成被害人恐慌報警協助。經警方成立專案小組蒐集溫嫌等人犯罪事證後，1日持搜索票前往溫嫌等4人住處搜索查獲槍彈、刀械、統促黨旗幟、背心及本票、讓渡書等證物依法送辦。

▲警方獲報前往工廠協助竟遭溫嫌等人叫囂。（圖／龜山警分局提供）

▲警方獲報前往工廠協助竟遭溫嫌等人叫囂。（圖／龜山警分局提供）

警方調查，溫姓男子自稱為竹聯幫地堂大哥，現為中華統一促進黨中央委員及福星黨部主任委員之身分，對外接受委託索討不良債權，從中牟取牟益，被害人於2020年7月間遭溫嫌等人以捏造債權之方式，製造借貸糾紛逼迫被害人簽立本票、讓渡書及借據等物。

▲在溫男等人住處起出槍械。（圖／龜山警分局提供）

在溫男等人住處起出槍械。（圖／龜山警分局提供）

復於月底前往被害人位於桃園市龜山區某工廠內，溫嫌率吳嫌（男、41歲、竹聯幫地堂會長）江嫌（男、44歲、竹聯幫地堂成員）、賴嫌（男、28歲、竹聯幫地堂成員）等人欲強行搬運廠內大型機具作為抵償，被害人不堪其擾而通報警方到場協助，溫嫌等人竟惱羞成怒向警方叫囂，並稱他們為統促黨幹部，質疑警方偏袒被害人，揚言檢舉警方執勤態度不佳。

▲▼警方搜出中華統促黨旗幟及背心。（圖／龜山警分局提供）

▲▼警方搜出中華統促黨旗幟及背心。（圖／龜山警分局提供）

▲▼警方搜出中華統促黨旗幟及背心。（圖／龜山警分局提供）

案經龜山分局成立專案小組發動偵查，並報請臺灣桃園地方檢察署「列」股檢察官指揮偵辦，並於昨日將溫嫌等4人拘提到案，並扣得黨部旗幟1面、背心、債務委託書、本票及帳單、手機、改造手槍、空氣槍及武士刀等證物。全案依組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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