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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

6799封簡訊搶救黃捷！民進黨高市黨部出招　急催黨員「不同意票」

▲吳怡農為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲民進黨黨籍立委、議員紛紛為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷捷投票倒數一天！罷捷團體和高雄市議員黃捷兩邊把握最後時間，各自出招拚選票，而自從民進黨主席、總統蔡英文日前表態要守住黃捷，民進黨立委、議員紛紛動起來用行動支持無黨籍的黃捷，高雄市民進黨部更針對鳳山有效黨員6799人發送催票簡訊，呼籲支持者出來投下不同意罷免票。

▲黃捷選前衝刺 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲黃捷選前衝刺，不少民進黨立委議員都陪同在旁。（圖／記者洪靖宜攝）

民進黨高雄市黨部主委趙天麟說：「隨著不分黨派的黨公職南下站台，陪黃捷站路口或是進行車隊掃街，有越來越多民眾踴躍表態，他也特別請黨部同仁整理出鳳山的黨員名單，針對鳳山有效黨員6799人發送催票簡訊，把握倒數時刻，要用高雄人的正義及溫暖，遏止罷捷總部這樣玩弄民主的罷免歪風。」

趙天麟表示，越接近投票日，有越來越多鳳山市民朋友及黨員都跟他表達，2月6日一定會出來投票，他們都很期待可以用手中這張正義的罷免票，去終止這場充滿報復性意涵的罷免鬧劇，把情緒性的罷免歪風，就在鳳山畫下句點，所以他對罷免案的結果非常有信心。

第三階段罷免投票，根據《公職人員選舉罷免法》規定，市議員罷免案投票通過門檻，同意票數需達原選區選舉人數4分之1以上，且同意票數多於不同意票數，鳳山總選舉人數為29萬1566人，因此同意罷免須超過7萬2892票，且大於不同意票罷免案才算通過。

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