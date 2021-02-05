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社會 社會焦點 保障人權

陸軍專校前主任盜同事個資檢舉6次　瞎掰「甩茄猥褻女官」下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍專科學校資訊圖書中心主任黃姓少校涉嫌利用職務之便，以同事名義寄送6封電子郵件向國防部進行不實檢舉，結果遭校方告發，反而害自己吃上官司，日前被桃園地院法官依偽造準私文書、非公務機關非法利用個人資料等罪判刑，應執行有期徒刑8個月，得易科罰金24萬元，全案仍可上訴。

陸軍專科學校。（圖／翻攝自Google地圖）

▲陸軍專科學校。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，黃男為國防大學理工學院博士班畢業，曾擔任陸軍專科學校資訊參謀官，直到2018年12月22日止，都在該校擔任資訊圖書中心主任，並兼任電腦通訊科教師，因此熟知要怎麼從學校圖書館連接至外部網路，也知道校內教職員工的電子信箱、預設密碼以及聯絡電話。

黃男因為認為陸軍專校校長、教育長有違法行為，想要檢舉卻又不肯用自己的名義，於是在2018年12月22日至30日間分別以5名同事的名義寄出6封電子郵件，向國防部進行不實檢舉，內容包含指控某上校與女性士官有不當肢體接觸、老師帶女學生去旅館、幕僚帶女性回宿舍等等，甚至還有詳細描述事發過程的語句，例如「有前王姓政戰主任帶著女官去曬衣場帶內衣褲，卻拿著茄子對女官說，『這條漂亮嗎』。」

▲網路,鍵盤,酸民,鄉民,電腦,打字,社群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃男以同事名義向國防部提出檢舉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

國防部相關單位接獲申訴，分送至陸軍司令部人事軍務處辦理，再交由陸軍司令部督察長室立案調查，這才發現所有檢舉都是黃男一個人做的。全案經陸軍專校告發，由法務部桃園市調處移送桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。

桃園地院日前做出一審判決，認定黃男觸犯偽造準私文書、非公務機關非法利用個人資料等罪，6件案子各判處有期徒刑3個月，合併應執行有期徒刑8個月，得易科罰金24萬元，全案仍可上訴。

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